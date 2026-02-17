Devon dépasse son bénéfice trimestriel, mais prévoit une baisse de la production après la tempête hivernale

Le producteur de schiste américain Devon Energy DVN.N a battu de justesse mardi les estimations de Wall Street pour le bénéfice du quatrième trimestre et prévoit une baisse de la production au premier trimestre après que de graves tempêtes hivernales ont perturbé les opérations dans les principales régions productrices.

Selon les estimations des analystes et des négociants, la tempête hivernale a fait chuter la production pétrolière américaine de 2 millions de barils par jour, soit environ 15 % de la production nationale, avant que les volumes ne commencent à se rétablir, ce qui souligne l'ampleur des perturbations auxquelles sont confrontés les producteurs tels que Devon.

Les prix mondiaux du pétrole brut ont été mis sous pression par les craintes croissantes d'une surabondance et par la perspective de plus en plus forte de voir revenir sur le marché des barils vénézuéliens.

Au début du mois, Devon et son rival Coterra Energy CTRA.N ont annoncé une fusion de 58 milliards de dollars, visant à renforcer l'échelle et l'efficacité des coûts alors que les prix du pétrole s'affaiblissent.

La fusion devrait être finalisée au cours du deuxième trimestre et les entreprises visent des économies annuelles avant impôts d'un milliard de dollars d'ici 2027.

Les actions de Devon ont baissé de 1 % après la clôture de la bourse.

IMPACT SUR LA PRODUCTION

Devon s'attend à ce que la production du premier trimestre se situe entre 823 000 barils équivalent pétrole par jour (boepd) et 843 000 boepd.

La production du quatrième trimestre est passée à 851 000 boepd, contre 848 000 boepd un an plus tôt.

En tenant compte des règlements en espèces, les prix moyens réalisés ont été de 34,52 dollars par baril d'équivalent pétrole au cours du trimestre clos le 31 décembre, contre 40,32 dollars par baril d'équivalent pétrole un an plus tôt.

Le brut WTI CLc1 a chuté d'environ 20 % en 2025 et a baissé de 8 % au cours du trimestre octobre-décembre.

Devon a déclaré qu'il avait déjà atteint 85% de son objectif de réduction des coûts d'un milliard de dollars et qu'il prévoyait d'atteindre la totalité de l'objectif d'ici la fin de 2026.

La société a affiché un bénéfice ajusté de 82 cents par action, par rapport à l'estimation moyenne des analystes de 81 cents, selon les données compilées par LSEG.