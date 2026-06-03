Devises : le $ sort enfin de 3 semaines de torpeur

(Zonebourse.com) - Pas de 14ème séance de stagnation autour du pivot des 99,10 pour le "$-Index" qui accélère à la hausse et franchit le sommet de son canal conformément à la théorie prévoit une prolongation de la tendance initiale après un (long) temps d'hésitation. Le "$-Index" gagne 0,33% à 99,53 et l'Euro se repli de -0,22% vers 1,1595, sa plus faible marque depuis le 22 mai.

Parmi les écarts les plus significatifs, on retrouve la Livre avec -0,4% vers 1,3415, le Dollar australien avec -0,7% et le Dollar Néo-zélandais avec un lourd repli de -1,1%... et le Franc suisse qui lâche -0,62% vers 0,7925.

Le Franc suisse perd également -0,4% face à l'Euro vers 0,9191 et -0,55% face au Yen qui résiste bien face au billet vert, à 160,00 (soit -0,08%).

Mais le Yen retombe malgré tout dans une zone d'inconfort pour la BoJ qui risque d'intervenir si le $ repasse les 160,50.

L'Euro a peu réagi aux propos d'Isabel Schnabel (membre du directoire de la BCE) qui prône une première hausse de taux en juin (il y en aurait donc de suivantes), même en cas de paix avec l'Iran, ce que justifierait l'impact dommageable et durable de la hausse des prix énergétiques et la désorganisation des chaines logistiques (liées à la pénurie de nombreux dérivés du pétrole).

Côté "macro", l'activité dans le secteur privé en France a connu son plus fort recul en avril depuis 18 mois, l'OCDE abaisse la prévision de croissance en France en 2026 de 0,9 à 0,7%.

Net contraste avec les Etats Unis où les PMI remontent depuis 1 mois, sur fond de "plein emploi" avec une hausse de 10% des "ouvertures de postes à pourvoir" ( 10% en avril selon le rapport JOLTS).

L'enquête mensuelle d'ADP révèle une hausse des créations d'emplois dans le secteur privé américain en mai, supérieure de 15% par rapport aux attentes (105.000) : 122 000 emplois en mai, contre 100 000 en avril après révision.

Cette journée restera marqué par une nouvelle baisse des métaux précieux avec -2% sur l'argent vers 73,3$, de -0,8% sur l'Or vers 4.435$ : ils évoluent depuis 3 mois de façon symétrique par rapport au pétrole qui a grimpé de 2% ce mercredi.

La cause est double : tensions dans le Golfe persique (tirs de missiles iraniens sur le Koweit et Bahrein, présentés comme des représailles aux opérations militaires américaines menées dans le détroit d'Ormuz et contre l'île iranienne de Qechm) et stocks de pétrole en forte baisse (-8 millions de barils) ce qui fait grimper le WTI vers 96,3$ ( 1,7%) et le "Brent" vers 98,1$ ( 2,4%).

Les données publiées par l'Agence américaine d'information sur l'énergie (EIA) montrent que les stocks de pétrole brut aux Etats-Unis s'élevaient à 433,7 millions de barils lors de la semaine du 18 mai, contre 441,8, alors que es analystes tablaient sur un repli bien plus limité de 4 millions de barils.

Dans le détail, l'agence rapporte que les stocks de produits distillés, incluant le fioul domestique, ont augmenté de 1,5 million de barils tandis que les stocks d'essence ont augmenté de 3,4 millions de barils (les analystes anticipaient un repli de 500 000 barils), toujours par rapport à la semaine précédente.

L'EIA précise enfin que les raffineries ont fonctionné à 94,7% de leur capacité opérationnelle au cours de cette même semaine (c'est très proche de l'optimal et du "plein régime") avec une production moyenne de 9,4 millions de barils/jour.

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