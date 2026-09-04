Devises : le 'NFP' fige le FOREX, l'inverse était attendu

(Zonebourse.com) - C'est assez inattendu mais vers 19H30, 5 heures après la publication du NFP, il ne se passe rien sur le FOREX, strictement rien. La parité Euro/Dollar : figée à 1,1618 (l'Euro affiche -0,05%). La parité Yen/Dollar : figée à 156 (le Yen s'effrite de 0,15% après une hausse de 1,7% jeudi). La parité USD/£ : figée à 1,3520 (-0,05%). Seul le Franc suisse se signale par une faiblesse contre toutes les autres devises : -0,2% face à l'Euro vers 0,9405, -0,28% face à l'USD à 0,8100.

Après la parution des chiffres de créations d'emplois, le consensus table de nouveau à 65% (comme lundi) sur une hausse lors de la réunion de la Fed des 15 et 16 septembre, contre environ 50% avant le rapport "NFP".

Les chiffres concernant le marché du travail sont bien meilleurs que prévus et dissipent le doute sur l'imminence d'un tour de vis monétaire (consensus à 65% contre 50,5% la veille).

Le Département du Travail prend à revers les récentes données témoignant d'un ralentissement de l'activité : pas moins de 162 000 emplois non agricoles ont été créés au mois d'août, près de 3 fois le consensus de 55 000 en moyenne.

De plus, les créations de postes pour les mois de juin et juillet ont été révisées à la hausse, passant respectivement de 20 000 à 31 000 et de -23 000 à 21 000, soit un solde de révision positif de 55 000 pour ces 2 mois, soit au total 217 000 emplois de plus que prévu en 3 mois.

Autre signe positif, le taux de chômage s'est maintenu, comme prévu, à 4,1% le mois dernier, avec une hausse du taux de participation à 61,6% qui prouve que l'économie reste en situation de plein emploi.

Christophe Waller ayant la veille ranimé l'espoir d'un statu quo de la FED le 16 septembre... alors que l'inflation vient de passer la barre des 60 mois consécutifs à plus de 2%.

Le véritable "fait du jour", c'est le gallon de diesel qui bat son record absolu, au-delà des 5,65 USD sur le territoire américain, certaines chaînes financières citent même un prix moyen de 5,8 USD, et cela va impacter le prix du fret routier, des productions céréalières, des aliments en général... mais Wall Street a montré hier que les investisseurs étaient prêts à s'accrocher à tout espoir que la FED "patiente" encore 6 semaines de plus : espèrent-ils encore un miracle avec le "CPI" publié la semaine prochaine ?

Copyright (c) 2026 Zonebourse.com - All rights reserved.