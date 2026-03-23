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Devises : le '$-Index' ricoche brutalement sous les 100,00, la Livre s'impose
information fournie par Zonebourse 23/03/2026 à 19:53

Le Dollar a fait le grand écart entre 1,1485 ce lundi matin (-0,8%) et 1,1630 ce soir face à l'Euro ( 0,5%).
Sur le $-Index", l'écart est aussi marqué, entre 100,10 et 98,9, puis 99,05 (-0,6%).
C'est la Livre qui se montre la plus vigoureuse avec 0,8% vers 1,350 (et 0,3% face à l'Euro), suivi par le yen ( 0,7% vers 158,1) puis le Franc suisse ( 0,4% vers 0,7850.

Le Dollar a soudain perdu son statut d'actif refuge après que Trump ait publié sur son propre réseau "Truth Social" qu'il "avait ordonné au ministère de la défense de suspendre, pour cinq jours, les frappes visant les centrales électriques et les infrastructures énergétiques iraniennes, suite à des d'échanges " très positifs et fructueux " avec Téhéran, le prélude à un règlement des hostilités au Moyen-Orient.

Mais au moment où les marchés s'euphorisaient, l'aviation israélienne, loin de relâcher la pression, menait d'intenses bombardements sur Téhéran et une dizaine d'objectifs à travers le pays, ce qui donnait une coloration particulière aux propos d'apaisement de Donald Trump (manque de coordination avec son allié ?).

La publication de Donald Trump a provoqué un net recul des cours du pétrole : le Brent (-11%) est brièvement repassé sous les 100 dollars (100,,5$ ce soir, 88$ pour le "WTI".
Côté métaux précieux, l'argent métal est passé de -12% en début de matinée à 2% ce soir, l'Or a rebondi de 4.100$ vers 4.450$ (inchangé).

Le contexte géopolitique a éclipsé les statistiques :

Sur le front macroéconomique, les investisseurs ont observé une chute des dépenses de construction en janvier (-0,3% en global, -0,6% pour le logement individuel) : c'est pire qu'attendu, mais surtout, avec la flambée de 45 points des taux longs depuis le début de la guerre (le "30 ans" a atteint 4,98% ce lundi), le coût des prêts hypothécaires va exploser et aggraver le ralentissement du secteur.

Côté Europe, l'indice mesurant la confiance des consommateurs est ressorti à -16,3 en mars (consensus : -15) alors qu'il était ressorti à -12,3 en février.

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