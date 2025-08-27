 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Devises : le '$-Index' reste figé à 48H du CPI US, l'Euro toujours faible
information fournie par Cercle Finance 27/08/2025 à 21:59

(Zonebourse.com) - Le Dollar Index -inchangé ce mercredi à 98,25- stagne désormais depuis 18 séances au sein d'un étroit corridor 98,8/97,7.
Il 'est donc maintenu au beau milieu du canal ce 27 août, une journée exempte de chiffres marquants, avant une séance de jeudi ponctuée par la publication du 'PIB révisé' du 2ème trimestre, puis une séance de vendredi marquée par la publication du CPI.

Après une très mauvais chiffre du 'PPI' vendredi dernier, miraculeusement éclipsé par les propose 'dovish' de Jerome Powell, il existe un risque que Wall Street se soit emballé un peu vite sur les perspectives de baisse de taux évoquées depuis Jackson Hole: une baisse de taux en septembre semble acquise mais d'autres assouplissements d'ici fin 2025 sont loin d'être acquis compte tenu de l'impact probable des droits de douane imposés par Donald Trump.

Goldman Sachs estime que les entreprises US vont répercuter un peu plus de 2/3 des 'sur-tarifs' aux consommateurs (67%) et les 33% restants viendront réduire leurs marges.

En Europe, pas de chiffre à se mettre sous la dent mais l'indice de confiance 'GFK' est attendu en repli en Allemagne où le marché de l'emploi se dégrade (il y a beaucoup de postes à pourvoir mais les compétences font de plus en plus défaut).

L'Euro s'est affaibli de -0,1% vers 1,1630$ mais le Dollar a symétriquement perdu -0,1% face à la Livre et le Franc suisse, perdu 0,3% face au $ canadien... mais grappillé 0,05% face au yen (147,50%).
Rien ne bouge en apparence mais la tension des taux longs (20/30 aux US, Royaume Uni, France, voir 40 ans au Japon) reflète une nervosité grandissante des créanciers qui commencent à raccourcir la duration de leurs portefeuilles obligataires, ce qui n'est jamais bon signe pour les devises concernées.

Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.

