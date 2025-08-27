Devises : le '$-Index' reste figé à 48H du CPI US, l'Euro toujours faible
information fournie par Cercle Finance 27/08/2025 à 21:59
Il 'est donc maintenu au beau milieu du canal ce 27 août, une journée exempte de chiffres marquants, avant une séance de jeudi ponctuée par la publication du 'PIB révisé' du 2ème trimestre, puis une séance de vendredi marquée par la publication du CPI.
Après une très mauvais chiffre du 'PPI' vendredi dernier, miraculeusement éclipsé par les propose 'dovish' de Jerome Powell, il existe un risque que Wall Street se soit emballé un peu vite sur les perspectives de baisse de taux évoquées depuis Jackson Hole: une baisse de taux en septembre semble acquise mais d'autres assouplissements d'ici fin 2025 sont loin d'être acquis compte tenu de l'impact probable des droits de douane imposés par Donald Trump.
Goldman Sachs estime que les entreprises US vont répercuter un peu plus de 2/3 des 'sur-tarifs' aux consommateurs (67%) et les 33% restants viendront réduire leurs marges.
En Europe, pas de chiffre à se mettre sous la dent mais l'indice de confiance 'GFK' est attendu en repli en Allemagne où le marché de l'emploi se dégrade (il y a beaucoup de postes à pourvoir mais les compétences font de plus en plus défaut).
L'Euro s'est affaibli de -0,1% vers 1,1630$ mais le Dollar a symétriquement perdu -0,1% face à la Livre et le Franc suisse, perdu 0,3% face au $ canadien... mais grappillé 0,05% face au yen (147,50%).
Rien ne bouge en apparence mais la tension des taux longs (20/30 aux US, Royaume Uni, France, voir 40 ans au Japon) reflète une nervosité grandissante des créanciers qui commencent à raccourcir la duration de leurs portefeuilles obligataires, ce qui n'est jamais bon signe pour les devises concernées.
A lire aussi
-
Le président argentin Javier Milei a été mercredi la cible de projectiles divers, pierres ou bouteilles, lancés par des manifestants mécontents d'une supposée affaire de corruption touchant son entourage, a constaté l'AFP. M. Milei, qui circulait à bord d'un véhicule ... Lire la suite
-
par Arsheeya Bajwa et Stephen Nellis Nvidia a dit mercredi prévoir un chiffre d'affaires du troisième trimestre supérieur aux attentes du marché, porté par une forte demande pour ses puces d'intelligence artificielle (IA). Le titre du groupe a chuté de 2,5% dans ... Lire la suite
-
((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) 27 août - ** Les actions de la société Snowflake SNOW.N en hausse de 12,3 % à 225 $ après ... Lire la suite
-
La Bourse de New York a terminé dans le vert mercredi, les investisseurs se montrant confiants à l'approche des résultats trimestriels du géant américain des semi-conducteurs Nvidia , acteur-clé du secteur de l'intelligence artificielle (IA). Le Dow Jones a pris ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer