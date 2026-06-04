Devises : le $ consolide, le Franc suisse se raffermit

Le "$-Index" rechute de -0,2% vers 0,9935 et invalide la sortie du corridor 98,85/99,35 et illustre le principe "cassure/réintégration": le reflux du pétrole aurait dû engendrer un mouvement symétrique -et haussier- sur le billet vert. L'Euro progresse de façon parfaitement symétrique de 0,2% vers 1,1620, le Franc suisse se montre plus vigoureux avec 0,4% (il reprend 0,17% face à l'Euro à 0,9168).

Le Dollar avait entamé une consolidation en matinée et perdu jusqu'à -0,4% : il a divisé par 2 ses pertes à partir de 14H, un peu avant la publication des inscriptions hebdomadaires au chômage qui contredisent quelque peu l'image d'un marché du travail robuste renvoyée la veille par l'enquête ADP, qui avait fait état de 20.000 créations d'emplois de plus qu'attendu.

Les nouvelles demandes progressent de 13.000 à 225.000, alors que le consensus tablait sur 214.000. Il s'agit de leur plus haut niveau depuis la mi-février.

Paradoxalement, cette faiblesse est plutôt bien accueillie par les marchés, car elle atténue les craintes de voir une activité économique trop vigoureuse raviver les tensions inflationnistes.

Ces inquiétudes avaient été alimentées ces derniers jours par la perspective d'une fermeture prolongée du détroit d'Ormuz et de prix de l'énergie durablement élevés, scénario susceptible de retarder un assouplissement monétaire de la Réserve fédérale.

Un rapport sur l'emploi ("NFP") faisant état d'une progression modérée des créations de postes vendredi pourrait ramener le "$-Index" dans la zone des 99,1... mais un chiffre "fort" pourrait le propulser au-delà de 99,35.

En Europe, le tableau apparaît plus contrasté. Les ventes au détail de la zone euro ont déçu, avec un recul de 0,4% en avril, contre un consensus de -0,3%.

Les chiffres de mars ont toutefois été fortement révisés à la hausse, passant de -0,1% à 0,8%, une amélioration largement attribuable à la progression des dépenses énergétiques.