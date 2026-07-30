Deux pétroliers transportant du pétrole saoudien à destination de l'Inde ont quitté la mer Rouge en désactivant leurs systèmes de localisation

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Nidhi Verma

Deux pétroliers transportant du brut saoudien destiné aux raffineries indiennes ont quitté la mer Rouge en passant par le détroit de Bab el-Mandeb en naviguant « à l’aveugle » après que les Houthis du Yémen, proches de l’Iran, ont annoncé un blocus sur les expéditions saoudiennes, ont déclaré deux sources directement informées de la situation. Le pétrolier Suezmax « Amazon », affrété par Indian Oil Corp

IOC.NS , a chargé 1 million de barils de pétrole, tandis que l’Aframax « Rodos » a embarqué 700 000 barils de brut pour Mangalore Refinery and Petrochemicals Ltd MRPL.NS au port saoudien de Yanbu vers le 20 juillet, avant de mettre brièvement le cap vers le nord en direction du canal de Suez.

Cependant, l’Amazon et le Rodos ont ensuite désactivé leurs transpondeurs du Système d’identification automatique (AIS) vers le 22 juillet, empêchant ainsi le suivi public de leurs déplacements, et ont mis le cap vers le sud pour sortir de la mer Rouge par le détroit de Bab el-Mandeb, ont indiqué les sources. Ces pétroliers constituent la première preuve que des navires transportant du pétrole brut saoudien à destination de l’Inde se sont rendus indétectables en désactivant leurs transpondeurs, ce qui, selon les sources, est une pratique courante dans les zones de conflit depuis le début du blocus.

« L’armateur avait désactivé les transpondeurs des navires pour des raisons de sécurité, et ceux-ci font désormais route vers l’Inde », a déclaré l’une des sources à Reuters.

Le Rodos devrait arriver au port indien de Mangalore le 1er août, tandis que l’Amazon devrait atteindre Chennai début août, ont indiqué les deux sources.

Les deux navires sont gérés par la société grecque Dynacom Tankers. Contactée par Reuters, Dynacom n’a pas souhaité faire de commentaire dans l’immédiat.

Le ministère indien des Affaires étrangères, Indian Oil et MRPL n’ont pas répondu aux e-mails leur demandant de commenter cette information. Les navires ont désactivé leurs transpondeurs après que deux autres navires de Dynacom , le pétrolier de type Panamax Kavomaleas battant pavillon maltais et le VLCC Acheloos battant pavillon libérien, ont été touchés par des projectiles. Les raffineurs indiens se sont tournés vers des cargaisons en provenance du Moyen-Orient, livrées franco à bord, depuis les attaques des Houthis contre plusieurs pétroliers saoudiens. MRPL a déclaré dans son dernier appel d’offres qu’elle n’achèterait que du pétrole acheminé par des itinéraires évitant la mer Rouge et le détroit d’Ormuz.

On ignore pour l’instant si le gouvernement indien a entamé des discussions avec les Houthis ou les autorités iraniennes afin d’assurer un passage en toute sécurité à ces navires, après que les raffineurs indiens lui ont demandé de l’aide.