Amazon poursuivi en justice par des consommateurs au sujet d'allégations relatives à la durabilité de ses produits de la mer

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* Une action en justice conteste des allégations telles que "sans danger pour les dauphins", "durable" ou "issu de la pêche sauvage"

* Amazon aurait induit les consommateurs en erreur pour les inciter à acheter du thon ou du saumon, ou à payer ces produits plus cher que leur valeur réelle

par Jonathan Stempel

Amazon.com AMZN.O a été poursuivi vendredi par des consommateurs qui accusent le distributeur d’avoir présenté de manière trompeuse les avantages environnementaux des produits de la mer vendus sur sa plateforme, une pratique connue sous le nom de "greenwashing".

Dans le cadre d’un recours collectif intenté devant le tribunal fédéral de Seattle, les consommateurs ont déclaré que les étiquettes comportant des mentions telles que "sans danger pour les dauphins", "issu d’une pêche responsable", "durable", "pêché à l’état sauvage" et "produits de la mer certifiés durables par le MSC" les avaient induits en erreur en leur faisant croire que l’approvisionnement d’Amazon en produits de la mer causait un impact minimal sur les océans et l’environnement.

Les consommateurs ont qualifié ces allégations de non fondées ou de matériellement fausses, car la plupart des navires de pêche ne font pas l’objet d’un suivi public et certains d’entre eux dissimulent leur position en désactivant les dispositifs électroniques appelés "transpondeurs". Ils ont également indiqué qu’au moins un cinquième des produits de la mer sauvages importés ne proviennent pas de sources responsables ou durables.

"Amazon commercialise néanmoins ces produits de la mer soumis à un "greenwashing" en utilisant des messages généraux sur la durabilité sans fournir les informations nécessaires pour éviter d’induire les consommateurs en erreur", indique la plainte.

L’entreprise basée à Seattle est le deuxième plus grand distributeur alimentaire américain, avec un chiffre d’affaires brut de plus de 150 milliards de dollars en 2025, a déclaré son directeur général Andy Jassy lors d’une conférence téléphonique avec des analystes le 29 avril.

Amazon et les avocats qui la représentent dans d’autres recours collectifs intentés par des consommateurs n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires. L’entreprise fait régulièrement l’objet de poursuites judiciaires concernant des produits vendus sur sa plateforme, y compris par des vendeurs tiers.

BUMBLE BEE, CHICKEN OF THE SEA, STARKIST

Le recours vise des dizaines de produits à base de thon, de saumon et d’autres fruits de mer commercialisés sous des marques telles que Bumble Bee, Chicken of the Sea, StarKist et la marque propre d’Amazon, 365 by Whole Foods Market.

Les plaignants, menés par Madeleine Rogow, de Los Angeles, et Adam Sorkin, de Chicago, ont déclaré qu’ils n’auraient pas acheté ces produits de la mer ou qu’ils les auraient payés moins cher si Amazon avait révélé leur "véritable caractère durable".

Le recours vise à obtenir des dommages-intérêts compensatoires, des dommages-intérêts punitifs et une restitution pour les consommateurs américains, en raison des violations présumées par Amazon des lois de l’État de Washington en matière de protection des consommateurs.

Les sociétés mères respectives de Bumble Bee, Chicken of the Sea et StarKist — la société taïwanaise FCF, le groupe thaïlandais Thai Union TU.BK et la société sud-coréenne Dongwon Industries 006040.KS — ne sont pas visées par la plainte déposée vendredi.