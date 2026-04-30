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Deux cas d'épidémie de grippe aviaire signalées en France, dit l'OMSA
information fournie par Reuters 30/04/2026 à 18:57

(Actualisé avec les lieux des cas)

La France a signalé deux cas d'épidémie de grippe aviaire H5N1 dans deux fermes du sud-ouest, a rapporté jeudi l'Organisation mondiale de la santé animale (OMSA), précisant que ces cas ont été détectés parmi des canards vaccinés et des poules.

Ces deux épisodes - l'un dans le département du Tarn-et-Garonne et l'autre dans celui de la Dordogne - ont causé la mort de 270 oiseaux sur un total de 5.062, a précisé l'OMSA, basée à Paris, citant des informations des autorités françaises. Les milliers d'autres oiseaux ont été abattus par précaution.

Hautement pathogène, la grippe aviaire inquiète les gouvernements et l'industrie alors qu'elle a entraîné ces dernières années l'abattage de centaines de millions d'oiseaux, perturbant les approvisionnements alimentaires, faisant grimper les prix et laissant craindre une propagation humaine.

La semaine dernière, la France avait revu à la baisse son évaluation des risques liés à la grippe aviaire, invoquant une amélioration de la situation dans les élevages et chez les oiseaux sauvages.

(Sybille de La Hamaide; version française Jean Terzian, édité par Benoit Van Overstraeten)

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