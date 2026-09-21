Deux avis favorables dans l'UE pour AstraZeneca

AstraZeneca a annoncé lundi que le comité d'experts (CHMP) de l'Agence européenne des médicaments avait rendu un avis favorable à sa demande d'autorisation de mise sur le marché relative à Enhertu dans le traitement du cancer du sein précoce.

Le CHMP recommande l'approbation d'Enhertu dans le traitement des patients atteints d'un cancer du sein HER2-positif déjà opéré chez qui il reste encore des cellules cancéreuses agressives après une première chimiothérapie suivie d'une chirurgie.

Il s'agit d'un développement favorable pour le laboratoire, sachant que les recommandations du CHMP sont généralement suivies par la Commission européenne dans un délai de quelques mois.

D'après le groupe, le médicament dispose du potentiel pour devenir la nouvelle référence thérapeutique dans la prise en charge précoce du cancer du sein.

Développé avec le japonais Daiichi Sankyo, Enhertu est déjà approuvé dans de nombreux pays dans des indications allant du cancer du sein en passant par le cancer du poumon non à petites cellules, le cancer de l'estomac et de la jonction oesogastrique et certaines tumeurs solides exprimant le gène HER2.

Un titre en net repli ces derniers mois

Rien que pour AstraZeneca, la molécule a généré un chiffre d'affaires de 1,8 milliard de dollars en 2025, ce qui lui confère le statut de médicament vedette (blockbuster).

Les experts de l'Agence européenne du médicament (EMA) ont également recommandé vendredi l'approbation du Klygefa, un autre de ses médicaments, dans le traitement de la myasthénie grave, une maladie auto-immune qui perturbe la communication entre les nerfs et les muscles, et qui a pour conséquence une faiblesse musculaire.

L'action AstraZeneca, qui avait pris 2,4% vendredi suite aux annonces du CHMP, cédait 0,7% lundi matin à la Bourse de Londres.

Le titre a cédé plus de 5% ces trois derniers mois, plombé par l'échec de plusieurs essais cliniques de phase 3, par des rumeurs de fusion avec Bristol-Myers Squibb et des inquiétudes sur l'expiration prochaine de certains brevets qui sont venues raviver les craintes des investisseurs quant à ses perspectives de croissance.