Deutsche Telekom revoit à la hausse ses prévisions pour 2026 et prévoit un programme de rachat d'actions pouvant atteindre 2 milliards d'euros

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Deutsche Telekom DTEGn.DE a revu à la hausse jeudi ses prévisions pour 2026, pour la troisième fois en un an, et a annoncé son intention de racheter jusqu’à 2 milliards d’euros (2,25 milliards de dollars) d’actions en 2027, prolongeant ainsi une série de performances supérieures aux attentes.

L’opérateur de télécommunications basé en Allemagne table désormais sur un résultat ajusté avant intérêts, impôts et amortissements après contrats de location (EBITDA AL) d’environ 47,6 milliards d’euros pour l’ensemble de l’année, contre environ 47,5 milliards d’euros précédemment, ce qui reflète des prévisions plus optimistes pour sa filiale américaine T-Mobile US TMUS.O .

Deutsche Telekom a également annoncé son intention de verser un dividende de 1,10 € par action pour 2026, soit une hausse de 10% par rapport à l’année précédente.

Le groupe basé à Bonn a annoncé un EBITDA ajusté de 12,2 milliards d’euros au troisième trimestre, contre 11,1 milliards d’euros un an plus tôt, dépassant ainsi le consensus des analystes fourni par l’entreprise, qui s’établissait à 11,9 milliards d’euros.

Cette croissance a été soutenue par la bonne santé persistante de T-Mobile US et par l’expansion des activités allemandes du groupe dans les secteurs de la téléphonie mobile et de la fibre optique.

Ce dernier plan de rachat fait suite à la décision prise par l’entreprise en août d’augmenter son programme de rachat pour 2026 de 3 milliards d’euros, le portant à un maximum de 5 milliards d’euros, en invoquant ce qu’elle considérait comme une sous-évaluation de ses actions par rapport aux niveaux historiques.

L'accent mis par Deutsche Telekom sur les dividendes et les rachats intervient alors que certains investisseurs se demandent s'il ne vaudrait pas mieux redistribuer les excédents de trésorerie aux actionnaires plutôt que de les investir dans une éventuelle opération impliquant T-Mobile US, une idée que certains actionnaires ont critiquée comme étant complexe et incertaine.