 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Deutsche Telekom revoit à la hausse ses prévisions pour 2026 et prévoit un programme de rachat d'actions pouvant atteindre 2 milliards d'euros
information fournie par Reuters 05/11/2026 à 07:23

Ajouter Boursorama à vos sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des détails et du contexte)

Deutsche Telekom DTEGn.DE a revu à la hausse jeudi ses prévisions pour 2026, pour la troisième fois en un an, et a annoncé son intention de racheter jusqu’à 2 milliards d’euros (2,25 milliards de dollars) d’actions en 2027, prolongeant ainsi une série de performances supérieures aux attentes.

L’opérateur de télécommunications basé en Allemagne table désormais sur un résultat ajusté avant intérêts, impôts et amortissements après contrats de location (EBITDA AL) d’environ 47,6 milliards d’euros pour l’ensemble de l’année, contre environ 47,5 milliards d’euros précédemment, ce qui reflète des prévisions plus optimistes pour sa filiale américaine T-Mobile US TMUS.O .

Deutsche Telekom a également annoncé son intention de verser un dividende de 1,10 € par action pour 2026, soit une hausse de 10% par rapport à l’année précédente.

Le groupe basé à Bonn a annoncé un EBITDA ajusté de 12,2 milliards d’euros au troisième trimestre, contre 11,1 milliards d’euros un an plus tôt, dépassant ainsi le consensus des analystes fourni par l’entreprise, qui s’établissait à 11,9 milliards d’euros.

Cette croissance a été soutenue par la bonne santé persistante de T-Mobile US et par l’expansion des activités allemandes du groupe dans les secteurs de la téléphonie mobile et de la fibre optique.

Ce dernier plan de rachat fait suite à la décision prise par l’entreprise en août d’augmenter son programme de rachat pour 2026 de 3 milliards d’euros, le portant à un maximum de 5 milliards d’euros, en invoquant ce qu’elle considérait comme une sous-évaluation de ses actions par rapport aux niveaux historiques.

L'accent mis par Deutsche Telekom sur les dividendes et les rachats intervient alors que certains investisseurs se demandent s'il ne vaudrait pas mieux redistribuer les excédents de trésorerie aux actionnaires plutôt que de les investir dans une éventuelle opération impliquant T-Mobile US, une idée que certains actionnaires ont critiquée comme étant complexe et incertaine.

Dividendes
Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

DEUTSCHE TELEKOM
26,760 EUR XETRA 0,00%
T-MOBILE US
159,1700 USD NASDAQ +3,08%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • 55e Salon international de l'aéronautique et de l'espace de Paris à l'aéroport du Bourget, près de Paris
    Leonardo relève ses prévisions de commandes, le bénéfice en hausse sur neuf mois
    information fournie par Reuters 05.11.2026 08:50 

    Leonardo a relevé jeudi ‌ses prévisions annuelles de commandes, pour la deuxième fois cette année, après ​avoir enregistré une forte croissance de son bénéfice au cours des neuf premiers mois. Le groupe italien de l'aérospatiale et de la défense a déclaré qu'il ... Lire la suite

  • bourse : courbes analyses technique (Crédit: / Adobe Stock)
    Les valeurs à suivre à Paris et en Europe (actualisé)
    information fournie par Reuters 05.11.2026 08:49 

    (Actualisé avec Commerzbank, Deutsche Telekom, Siemens Healthineers, Renk, Lanxess, Leonardo, BPER Banca, Nexi, Maersk, Next, ASOS, Orsted, Swisscom, Swiss Re, Syensqo, Diageo) * Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE: * Variation des futures sur indice ... Lire la suite

  • Des passants devant un panneau Diageo, la plus grande entreprise de spiritueux au monde, à Londres
    Diageo: Hausse inattendue des ventes organiques trimestrielles
    information fournie par Reuters 05.11.2026 08:48 

    Diageo a ‌fait état jeudi d'une hausse inattendue de ​ses ventes nettes organiques au premier trimestre, le recul de son activité en Amérique ​du Nord ayant été moins marqué que prévu. Le fabricant ​du whisky Johnnie Walker ⁠et de la bière Guinness a enregistré ... Lire la suite

  • AMUNDI SA : Les signaux haussiers sont intacts
    AMUNDI SA : Les signaux haussiers sont intacts
    information fournie par TEC 05.11.2026 08:46 

    SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. On constate que le potentiel de hausse du RSI n'est pas épuisé. Les stochastiques, pour leur part, se trouvent dans la zone de surachat, ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
95,17 +0,58%
2CRSI
17,87 0,00%
Or
4 123,86 +1,49%
BIOPHYTIS
0,0398 0,00%
SOITEC
110,05 0,00%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank