Deutsche Börse légèrement dans le vert après un bon début d'année
information fournie par Zonebourse 28/04/2026 à 12:30
Hors trésorerie, son EBITDA a augmenté de 18% à 803 MEUR, "soulignant les économies d'échelle significatives", pour un revenu net en hausse de 12% à 1 434 MEUR, "stimulé par la croissance structurelle continue et les tensions géopolitiques en mars".
"Le 1er trimestre a été marqué par une forte volatilité et une incertitude géopolitique. Notre modèle économique a une fois de plus démontré de manière impressionnante sa force et sa scalabilité", commente son CFO Jens Schulte.
"Associé à une croissance structurelle continue, nous avons atteint une solide performance opérationnelle. Avec ce bon début d'année, nous sommes pleinement sur la bonne voie pour atteindre nos objectifs ambitieux pour l'année complète", poursuit-il.
Pour rappel, Deutsche Börse prévoit un EBITDA et un chiffre d'affaires "hors résultat de trésorerie" (indicateurs présentés comme importants pour le groupe) d'environ 3,1 et 5,7 MdsEUR respectivement en 2026, à comparer à 2,7 et 5,2 MdsEUR en 2025.
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