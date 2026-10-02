Deutsche Bank vise des revenus en hausse pour Michelin au 3e trimestre

(Zonebourse.com) - Michelin se reprend après deux replis consécutifs et avance de 0,73%, à 33,34 euros. Avant la publication des revenus du 3e trimestre le 20 octobre prochain, Deutsche Bank dévoile ses prévisions.
La banque allemande commence par indiquer que le groupe devrait profiter d'une base de comparaison relativement facile, le groupe clermontois avait profité du 3e trimestre 2025 pour réajuster le positionnement de certains produits, en particulier aux Etats-Unis.
Toutefois, les analystes ne s'attendent pas à de forts volumes malgré ces comparables favorables. Les hausses de prix destinées à compenser l'inflation des matières premières ont entraîné de légers achats anticipés au 2e trimestre 2026 et pèsent vraisemblablement sur la demande. Le message de l'entreprise, faisant état de volumes stables à légèrement positifs lors de l'appel de pré-clôture, a toutefois été meilleur que prévu, alors que Deutsche Bank tablait sur des volumes négatifs.
Pour le 3e trimestre, les analystes visent des revenus en hausse sur la période de juillet à septembre, grâce à un solide prix/mix, à l'effet de périmètre et au soutien des devises.
L'avis sur le titre Michelin est à acheter, avec une cible de cours de 37 EUR.
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