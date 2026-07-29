Deutsche Bank-Bénéfice +10% au T2 avec l'essor de la banque d'investissement

par Tom Sims et Matthias Inverardi

Deutsche Bank DBKGn.DE a annoncé mercredi une hausse surprise de 10% de son bénéfice au deuxième trimestre, la dynamique de sa banque d'investissement ayant contrebalancé une augmentation des dépenses.

La première banque allemande a enregistré un bénéfice net attribuable aux actionnaires trimestriel de 1,64 milliard d’euros, contre 1,49 milliard un an plus tôt, dépassant les attentes des analystes qui tablaient sur un bénéfice de 1,38 milliard.

Cette progression est toutefois plus modérée que celle de certains de ses grands concurrents américains et européens, qui ont également profité de l'essor des activités de "trading" dans le sillage de la guerre en Iran, des opérations de fusions-acquisitions et des introductions en Bourse.

"Nos objectifs pour 2028 sont revus à la hausse", a déclaré le président du directoire Christian Sewing.

Ces chiffres s’inscrivent dans la continuité d’un retour quasi ininterrompu à la rentabilité trimestrielle ces dernières années, alors que Christian Sewing a stabilisé l’un des plus grands établissements de crédit au monde.

Le bénéfice trimestriel a été partiellement freiné par une hausse de 8% des charges. Parmi celles-ci figurait une perte de près de 100 millions d’euros liée au retrait de ses activités de détail en Inde, annoncé fin juin.

La branche de banque d'investissement internationale est restée le principal moteur des revenus de DB, avec un chiffre d'affaires en hausse de 19%, alors que les analystes tablaient sur +7,6%.

(Rédigé par Tom Sims et Matthias Inverardi; Version française Rihab Latrache, édité par Augustin Turpin)