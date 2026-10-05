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Détails de l'adjudication de BTF
information fournie par Reuters 05/10/2026 à 14:55

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Résultats de l'adjudication de BTF :

BTF 13 SEMAINES

VOLUME ADJUGE 3,500 MDS EUROS

DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO

VOLUME DEMANDE 8,249 MDS EUROS

PRIX LIMITE 2,800%

% SERVI AU PRIX LIMITE 39,89%

TAUX MOYEN PONDERE 2,786%

A COMPARER A 2,700%

EN DATE DU 28/09/26

DATE DE REGLEMENT 07/10/26

BTF 16 SEMAINES

VOLUME ADJUGE 400 MLNs EUROS

DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO

VOLUME DEMANDE 1,870 MD EUROS

PRIX LIMITE 2,800%

% SERVI AU PRIX LIMITE 91,25%

TAUX MOYEN PONDERE 2,799%

A COMPARER A

EN DATE DU

DATE DE REGLEMENT 10046

BTF 26 SEMAINES

VOLUME ADJUGE 1,500 MD EUROS

DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO

VOLUME DEMANDE 6,150 MDS EUROS

PRIX LIMITE 3,000%

% SERVI AU PRIX LIMITE 54,65%

TAUX MOYEN PONDERE 2,997%

A COMPARER A 2,920%

EN DATE DU 28/09/26

DATE DE REGLEMENT

BTF 52 SEMAINES

VOLUME ADJUGE 1,300 MD EUROS

DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO

VOLUME DEMANDE 8,715 MDS EUROS

PRIX LIMITE 3,270%

% SERVI AU PRIX LIMITE 85,33%

TAUX MOYEN PONDERE 3,262%

A COMPARER A 3,240%

EN DATE DU 28/09/26

DATE DE REGLEMENT

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