Détails de l'adjudication de BTF

Résultats de l'adjudication de BTF :
BTF 13 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 3,500 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 8,249 MDS EUROS
PRIX LIMITE 2,800%
% SERVI AU PRIX LIMITE 39,89%
TAUX MOYEN PONDERE 2,786%
A COMPARER A 2,700%
EN DATE DU 28/09/26
DATE DE REGLEMENT 07/10/26
BTF 16 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 400 MLNs EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 1,870 MD EUROS
PRIX LIMITE 2,800%
% SERVI AU PRIX LIMITE 91,25%
TAUX MOYEN PONDERE 2,799%
A COMPARER A
EN DATE DU
DATE DE REGLEMENT 10046
BTF 26 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 1,500 MD EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 6,150 MDS EUROS
PRIX LIMITE 3,000%
% SERVI AU PRIX LIMITE 54,65%
TAUX MOYEN PONDERE 2,997%
A COMPARER A 2,920%
EN DATE DU 28/09/26
DATE DE REGLEMENT
BTF 52 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 1,300 MD EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 8,715 MDS EUROS
PRIX LIMITE 3,270%
% SERVI AU PRIX LIMITE 85,33%
TAUX MOYEN PONDERE 3,262%
A COMPARER A 3,240%
EN DATE DU 28/09/26
DATE DE REGLEMENT
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