Déstockage de gazole : TotalEnergies s'engage à baisser les prix de 8 à 12 centimes pour les particuliers, de 20 centimes pour le GNR

Le PDG de TotalEnergies Patrick Pouyanné quitte Matignon à l'issue d'une réunion des distributeurs de carburant autour du Premier ministre Sébastien Lecornu, le 12 octobre 2026 ( AFP / JULIEN DE ROSA )

Le PDG de TotalEnergies Patrick Pouyanné s'est engagé lundi à baisser de 8 à 12 centimes le prix du litre de gazole pour les particuliers et de 20 centimes celui du litre de gazole non routier (GNR), après un déstockage de ces carburants qui doit démarrer début novembre.

M. Pouyanné s'exprimait à l'issue d'une réunion à Matignon des distributeurs de carburant autour de Sébastien Lecornu.

"La fourchette" donnée par le Premier ministre, selon laquelle le déstockage de 10 millions de barils des stocks stratégiques entraînerait une baisse "de 12 à 18 centimes, pour nous sera plutôt de 8 à 12, donc d’une dizaine de centimes", a-t-il déclaré, en ajoutant que TotalEnergies maintiendrait un plafonnement des prix à 2,25 euros le litre de gazole pour les particuliers.

M. Pouyanné s'est aussi engagé à une baisse de "20 centimes d'euro du litre sur le gazole non routier (GNR) pour les agriculteurs, les entreprises BTP et les pêcheurs", le prix du GNR n'étant pas plafonné dans les stations du groupe.

"Si l'avantage qu'on nous donne existait aujourd'hui, le prix serait autour de 2,15 (euros) dans nos stations", a indiqué à titre d'exemple le patron de TotalEnergies.

Le groupe pétrogazier, qui plafonne ses prix d'essence à 1,99 euros le litre et de gazole à 2,25 euros le litre depuis le 22 juillet, a considérablement augmenté sa part de marché, alors que le prix moyen du gazole en France a connu un pic dépassant les 2,40 euros en septembre.

"Notre part de marché en 2025 était de 23 %, elle est aujourd'hui supérieure à 30 %", s'est félicité Patrick Pouyanné.

Sur le GNR, la part de marché du groupe est d'à peu près "35 %", a-t-il ajouté.

Outre le déstockage de gazole par la France, M. Pouyanné a dit s'attendre à une "détente sur le marché" des prix du gazole après l'accord annoncé par Washington avec Moscou concernant ce carburant.

La levée par les Etats-Unis de sanctions sur le gazole russe contribue à alimenter la guerre menée par le Kremlin contre l'Ukraine, a estimé la cheffe de la diplomatie européenne Kaja Kallas.

"Je pense que ces diverses mesures, la libération de stocks stratégiques par des pays européens comme la France, plus cette annonce sur la Russie, devraient quelque part influencer vers le bas le prix du diesel", a affirmé M. Pouyanné.

"D'ailleurs, aujourd'hui, ce qu'on appelle les marges de raffinage, qui sont la différence entre les prix des produits pétroliers et le prix du brut a beaucoup réduit", a-t-il ajouté.

Concernant le fioul domestique, qui rentre aussi dans la catégorie des distillats, "l'avantage devrait se traduire" par environ "200 euros du mètre cube en moins" à partir du 1er novembre, alors que le fioul domestique a augmenté de 1.200 à 1.900 euros le mètre cube, selon le PDG.

La baisse des prix du gazole sera répercutée "dès qu'on aura du prix remisé, notre marge étant fixe quel que soit le prix", a de son côté indiqué Francis Pousse, président de la branche stations-service et énergies nouvelles du réseau Mobilians, qui représente l'essentiel des stations-service traditionnelles hors grandes surfaces.

"Il faut des tarifs remisés dans toutes les stations, y compris les plus petites", a-t-il ajouté.