Des supporters de la Coupe du monde de football poursuivent StubHub en justice pour des billets annulés

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'une déclaration de StubHub aux paragraphes 3 et 4) par Amy Tennery et Shariq Khan

Des supporters de la Coupe du monde ont poursuivi StubHub Inc STUB.N en justice, accusant la plateforme de revente de ne pas leur avoir livré les billets coûteux qu'ils avaient achetés sur le marché secondaire pour le plus grand tournoi de football au monde.

Dans une action collective déposée tard mardi soir devant le tribunal fédéral de Manhattan, les supporters ont affirmé qu’ils “n’avaient pas obtenu ce pour quoi ils avaient payé”, car StubHub ne leur avait jamais livré les billets promis.

StubHub a déclaré ne pas souhaiter commenter cette affaire en cours, mais a ajouté dans un communiqué: “Notre seul objectif est de permettre aux supporters d’assister aux événements, et en cas de problème, notre garantie FanProtect prévoit le remplacement des billets ou un remboursement intégral.

La Coupe du monde ne fait pas exception, et les difficultés rencontrées par les supporters sont en grande partie dues à des problèmes liés à l’infrastructure de billetterie de l’organisateur de l’événement lui-même.”

La FIFA avait exhorté les supporters à n’utiliser que sa propre plateforme officielle de revente, affirmant qu’elle était fiable.

Les supporters ont inondé les réseaux sociaux pendant le tournoi aux États-Unis, au Mexique et au Canada, reprochant à StubHub les annulations de billets de dernière minute et le fait de ne pas avoir tenu ses promesses concernant l’obtention de billets de remplacement.

De nombreux détenteurs de billets affirment avoir parcouru de longues distances pour assister aux matchs, et les remboursements de billets ne leur ont guère apporté de réconfort, car ils devaient tout de même assumer les frais de transport aérien et d’hébergement.

“(Les supporters) ont été trompés et ont acheté des billets pour la Coupe du monde à des prix exorbitants, pour finalement subir d’énormes pertes financières,” indique la plainte.

“C’est un nouveau coup bas pour le secteur de la billetterie sportive, qui a été maintes fois en proie à des problèmes de protection des consommateurs, au détriment des supporters qui font tout le charme du sport.”

Le recours vise à obtenir des dommages-intérêts d’un montant non précisé, d’au moins 5 millions (XX millions d'euros) de dollars, au nom de milliers de personnes aux États-Unis qui n’ ont pas reçu les billets pour la Coupe du monde qu’elles avaient achetés via StubHub, pour des violations présumées de diverses lois relatives à la protection des consommateurs et à la publicité mensongère.