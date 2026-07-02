 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

A dix contre onze, les Etats-Unis passent une Bosnie faiblarde
information fournie par So Foot 02/07/2026 à 04:58

A dix contre onze, les Etats-Unis passent une Bosnie faiblarde

A dix contre onze, les Etats-Unis passent une Bosnie faiblarde

Attendus au tournant sur cette phase éliminatoire, les Etats-Unis ont répondu présent contre une équipe bosnienne ayant mis le bus. Malgré un rouge du buteur Folarin Balogun pour une semelle, Team USA ne s'est jamais laissé déborder en mettant même le break. La route est tracée pour un remake contre la Belgique en huitièmes de finale.

États-Unis 2-0 Bosnie-Herzégovine

Buts : Balogun (45 e ) et Tillman (82 e ) pour les États-Unis.

La dernière fois que les États-Unis battaient une équipe européenne en Coupe du monde ? Le 5 juin 2002. Pour lancer sa campagne asiatique, Brian McBride et Landon Donovan mettaient à mal un Portugal en route vers la catastrophe. Vingt-quatre ans plus tard, les protégés de Mauricio Pochettino se trouvent dans une belle dynamique pour vivre son rêve américain. Après des poules avalées d’une traite, on se demandait s’il pouvait y avoir une défaillance au moment de passer en seizièmes de finale. Si le « Take me home, country roads » de John Denver que l’on entend à chaque pause fraîcheur ne servait pas de message subliminal. Réponse ? Absolument pas.…

Par Mathieu Plasse pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Youri Tielemans entre dans l’histoire de la Coupe du monde
    Youri Tielemans entre dans l’histoire de la Coupe du monde
    information fournie par So Foot 02.07.2026 05:24 

    Ce 2 juillet 2026 restera dans l’esprit de Youri Tielemans pour le restant de ses jours. Capitaine des Diables rouges lors de ce Belgique-Sénégal (3-2, a.p.), le milieu d’Aston Villa aura vécu une soirée chargée d’émotions du côté de Seattle. La tristesse avec ... Lire la suite

  • La joie des Belges après leur qualification pour les 8e de finale du Mondial contre le Sénégal, le 1er juillet 2026 à Seattle ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / ALEX GRIMM )
    Mondial-2026: Kane royal, la Belgique surréaliste, Team USA sur son nuage
    information fournie par AFP 02.07.2026 04:56 

    Les Anglais s'en sont encore remis mercredi à l'immense talent de leur autre roi, Harry Kane, qui s'est chargé tout seul de qualifier les Three Lions, avec un doublé express dans un 16e pourtant bien mal emmanché contre la République démocratique du Congo. Dans ... Lire la suite

  • La sortie un peu prétentieuse de Rudi Garcia sur le Sénégal
    La sortie un peu prétentieuse de Rudi Garcia sur le Sénégal
    information fournie par So Foot 02.07.2026 04:02 

    Il paraissait sans issue face à son équipe en train de couler contre le Sénégal, et pourtant ses Diables Rouges ont fini par l’emporter (3-2) pour se qualifier en huitièmes de finale. Dans un match où l’on attendait beaucoup de respect entre les deux sélectionneurs ... Lire la suite

  • Folarin Balogun se prend pour LeBron James
    Folarin Balogun se prend pour LeBron James
    information fournie par So Foot 02.07.2026 03:27 

    Comme le rappelait Pawn Stars , célèbre émission du paysage audiovisuel américain, Christian Pulisic était considéré comme le « LeBron James du soccer ». Il faut dire que malgré ses brouilles avec Mauricio Pochettino, l’ailier Rossoneri se débrouille bien dans ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank