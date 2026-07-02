A dix contre onze, les Etats-Unis passent une Bosnie faiblarde

Attendus au tournant sur cette phase éliminatoire, les Etats-Unis ont répondu présent contre une équipe bosnienne ayant mis le bus. Malgré un rouge du buteur Folarin Balogun pour une semelle, Team USA ne s'est jamais laissé déborder en mettant même le break. La route est tracée pour un remake contre la Belgique en huitièmes de finale.

États-Unis 2-0 Bosnie-Herzégovine

Buts : Balogun (45 e ) et Tillman (82 e ) pour les États-Unis.

La dernière fois que les États-Unis battaient une équipe européenne en Coupe du monde ? Le 5 juin 2002. Pour lancer sa campagne asiatique, Brian McBride et Landon Donovan mettaient à mal un Portugal en route vers la catastrophe. Vingt-quatre ans plus tard, les protégés de Mauricio Pochettino se trouvent dans une belle dynamique pour vivre son rêve américain. Après des poules avalées d’une traite, on se demandait s’il pouvait y avoir une défaillance au moment de passer en seizièmes de finale. Si le « Take me home, country roads » de John Denver que l’on entend à chaque pause fraîcheur ne servait pas de message subliminal. Réponse ? Absolument pas.…

Par Mathieu Plasse pour SOFOOT.com