Youri Tielemans entre dans l’histoire de la Coupe du monde

Ce 2 juillet 2026 restera dans l’esprit de Youri Tielemans pour le restant de ses jours. Capitaine des Diables rouges lors de ce Belgique-Sénégal (3-2, a.p.), le milieu d’Aston Villa aura vécu une soirée chargée d’émotions du côté de Seattle. La tristesse avec ces deux buts des Lions de la Téranga, la colère au moment de son accrochage avec Leandro Trossard ou l’espoir au moment d’égaliser sur un ballon de ce même compagnon.

Mais surtout, l’ancien Monégasque doit se trouver en pleine euphorie après avoir explosé les cages de Mory Diaw sur un penalty à la 124 e minute pour envoyer son équipe en huitièmes de finale. Sans s’en rendre compte, le petit gars du Brabant est rentré dans les grandes lignes de la Coupe du monde.…

MP pour SOFOOT.com