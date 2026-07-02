Des attaques de missiles sur Kiev font au moins deux morts après un avertissement de Zelensky

De la fumée s’élève après une frappe de missile russe sur la capitale ukrainienne, Kiev, le 2 juillet 2026 ( AFP / Sergei SUPINSKY )

La capitale ukrainienne a été ciblée par des barrages de missiles et de drones russes qui ont provoqué des incendies et fait au moins deux morts jeudi matin, après un avertissement de Volodymyr Zelensky sur une attaque "de grande envergure".

Le président ukrainien avait indiqué la veille depuis Dublin rentrer immédiatement à Kiev à la suite d'informations sur une nouvelle attaque de la Russie en préparation.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky s’exprime lors d’une conférence de presse après des réunions avec les dirigeants de l’UE et de l’Irlande, à l’issue d’une cérémonie marquant le lancement de la huitième présidence irlandaise de l’UE, au château de Dublin le 1er juillet 2026 ( AFP / Paul Faith )

"Nous savons que (Vladimir) Poutine prépare cette frappe massive contre l'Ukraine depuis un certain temps déjà", a-t-il déclaré, appelant les Ukrainiens à "redoubler de prudence pour se protéger" lors d'une conférence de presse en Irlande mercredi.

"Durant la nuit, l’ennemi a de nouveau lancé une attaque massive contre la région de Kiev en utilisant des drones d’attaque, des missiles balistiques et des missiles de croisière", a déclaré tôt jeudi Mykola Kalachnyk, responsable de l'administration militaire de la région de Kiev sur Telegram, précisant que cinq districts avaient été touchés.

Des journalistes de l'AFP ont entendu des explosions pendant plusieurs séries d'attaques sur plusieurs heures.

Un nuage de fumée s'est élevé après une détonation dans l'hypercentre de la capitale ukrainienne, suivi de flammes et de braises, selon un journaliste présent à Kiev. Des pompiers et des ambulances sont arrivés rapidement sur place.

Quelque cinquante minutes après la première explosion, ils ont entendu une seconde déflagration près du site de l'impact initial, qui a projeté des débris dans les airs.

Des personnes se réfugient dans une station de métro lors des frappes aériennes russes sur Kiev, tôt dans la matinée du 2 juillet 2026 ( AFP / Roman PILIPEY )

Dans les rues, les habitants se dirigeaient vers les abris, portant des matelas sous le bras.

Kateryna Koval, une habitante de Kiev, a expliqué à l'AFP qu'elle avait perdu l'habitude de se réfugier systématiquement dans les abris. "Mais après les dernières attaques, j’ai décidé d’y aller parce qu’il y a eu tout simplement trop de frappes sur des sites civils lors de l’attaque récente", a-t-elle souligné, réfugiée dans le métro de la capitale.

"Bien sûr, la situation peut toujours empirer, mais je ne pense pas qu’ils puissent nous intimider", a observé Kateryna Kucheriava, une médecin habitant Kiev.

Infrastructures civiles touchées

"Malheureusement deux personnes sont mortes", a annoncé le responsable de l'administration militaire de Kiev Timour Tkatchenko, faisant état plus tard de 20 blessés.

Il a précisé que 28 sites avaient été touchés par les attaques, "essentiellement des immeubles résidentiels et des infrastructures civiles".

Le maire de la ville Vitali Klitschko a indiqué que des frappes avaient endommagé un bâtiment du centre de la capitale qui abritait un poste d'ambulances.

"Cinq professionnels de santé ont été blessés dans le district de Chevtchenkivskyï. L'un d’eux, un ambulancier, est dans un état critique", a-t-il détaillé sur Telegram.

"Le toit d’un immeuble résidentiel de grande hauteur est en feu" dans un autre district, tandis que des personnes sont prises au piège dans un autre immeuble endommagé de neuf étages, a ajouté le maire.

Un immeuble en feu après avoir été touché par un drone lors d'une attaque aérienne russe contre Kiev, tard dans la soirée du 1er juillet 2026 ( AFP / Roman PILIPEY )

Plus de quatre ans après le début de l'invasion russe de l'Ukraine, la capitale est régulièrement la cible d'attaques aériennes meurtrières et parfois massives.

Le 2 juin, une attaque russe massive menée avec 656 drones et 73 missiles a fait 23 morts, dont 16 à Dnipro (centre-est) et sept à Kiev, où une cinquantaine de personnes ont aussi été blessées, selon les autorités.

Kiev a de son côté intensifié ces derniers mois ses frappes sur la Russie et les territoires occupés par Moscou, alors que les négociations sous médiation américaine pour mettre fin à la guerre sont à l'arrêt.

Le 18 juin, une attaque ukrainienne massive a fait 17 blessés et touché une raffinerie majeure de Moscou, provoquant des explosions et un incendie spectaculaires.