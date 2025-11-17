Des sociétés pétrolières internationales chargent les premières exportations kurdes à partir du port turc de Ceyhan

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les compagnies pétrolières internationales de la région semi-autonome du Kurdistan irakien ont chargé leur première cargaison d'exportation à partir du terminal turc de Ceyhan, a déclaré lundi Gulf Keystone Petroleum

GKP.L .

Gulf Keystone Petroleum a déclaré dans un communiqué qu'elle attendait le paiement de sa part de la première cargaison dans les 30 jours et qu'elle prévoyait de lever la deuxième cargaison à la fin du mois de novembre.

Ses actions cotées à Londres étaient en hausse de 3,6% à 0840 GMT.

Après une interruption de deux ans et demi , l'Irak a repris les exportations de pétrole du Kurdistan vers Ceyhan via un oléoduc à la fin du mois de septembre dans le cadre d'un accord provisoire qui indemnise les producteurs avec une part de leurs livraisons de brut à la société nationale irakienne SOMO.

L'accord de redémarrage implique huit sociétés pétrolières internationales, dont Shamaran Petroleum SNM.V et les sociétés américaines HKN Energy et Hunt Oil.

La société norvégienne DNO DNO.OL , premier producteur du Kurdistan, ne s'est pas jointe à l'accord et continue de vendre du pétrole aux négociants locaux contre de l'argent liquide.

L'Irak prévoit de charger 250 000 barils par jour de brut de Kirkouk à partir de Ceyhan en novembre, répartis en 12 cargaisons, selon un programme de chargement consulté par Reuters, soit une augmentation de 86 % par rapport au mois précédent