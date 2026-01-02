La Bourse de Londres dépasse pour la première fois 10.000 points

Un écran dans la bourse de Londres, le 17 juin 2019 ( POOL / HENRY NICHOLLS )

La Bourse de Londres a dépassé vendredi pour la première fois le seuil de 10.000 points, avec lequel elle flirtait depuis plusieurs semaines, peu après l'ouverture de la première séance de l'année et dans la foulée de ses gains de 2025.

Le FTSE 100, principal indice londonien, progressait vendredi de 0,95% à 10.025,56 points vers 09H00 GMT, tiré notamment par ses valeurs minières. L'indice avait connu l'an dernier une hausse de 21%, sa plus forte progression depuis 2009.

Le titre du producteur d'or et d'argent mexicain Fresnillo, côté dans la capitale britannique, comptait parmi les plus fortes hausses vendredi (+2,82% à 3.428 pence).

L'entreprise avait déjà affiché en 2025 la plus forte hausse annuelle du FTSE 100, avec une augmentation de plus de 436%, dans la foulée de l'envolée des prix de ces métaux précieux.

Le groupe Diageo, propriétaire de la bière brune Guinness et de la vodka Smirnoff, qui comptait en 2025 parmi les valeurs ayant le plus baissé dans l'indice vedette londonien et dont les performances ont notamment pâti des droits de douane américains, montait de 0,19% à 1.607 pence vendredi matin.

"Les marchés européens ont enregistré une solide performance annuelle", résumait avant la clôture annuelle Danni Hewson, analyste chez AJ Bell, pour qui "face à la pression sur le dollar américain, aux troubles géopolitiques et aux craintes d'une bulle liée à l'IA", les investisseurs ont cherché à diversifier leurs portefeuilles.