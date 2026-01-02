 Aller au contenu principal
Zone euro: La croissance des prêts aux entreprises accélère en novembre selon la BCE
information fournie par Reuters 02/01/2026 à 10:21

Signalisation devant le bâtiment de la BCE à Francfort

La croissance des prêts ‍aux entreprises dans la zone euro a accéléré ‌en novembre, montrent les données publiées vendredi ​par la Banque ⁠centrale européenne (BCE).

Le crédit aux entreprises non-financières a ⁠progressé ‍de 3,1% sur un ⁠an en novembre, après +2,9% en octobre.

Les prêts ​aux ménages ont quant à eux augmenté de ⁠2,9% en novembre, ​après +2,8% le mois précédent.

La ​croissance ​de la masse monétaire ​en ⁠zone euro, qui peut influer sur la croissance économique, a augmenté à +3,0% ‌en novembre, après +2,8% en octobre et au-dessus du consensus Reuters (+2,7%).

(Rédigé par Etienne Breban, édité par Blandine ‌Hénault)

Banques centrales
BCE
