Zone euro: La croissance des prêts aux entreprises accélère en novembre selon la BCE

Signalisation devant le bâtiment de la BCE à Francfort
La croissance des prêts aux entreprises dans la zone euro a accéléré en novembre, montrent les données publiées vendredi par la Banque centrale européenne (BCE).
Le crédit aux entreprises non-financières a progressé de 3,1% sur un an en novembre, après +2,9% en octobre.
Les prêts aux ménages ont quant à eux augmenté de 2,9% en novembre, après +2,8% le mois précédent.
La croissance de la masse monétaire en zone euro, qui peut influer sur la croissance économique, a augmenté à +3,0% en novembre, après +2,8% en octobre et au-dessus du consensus Reuters (+2,7%).
(Rédigé par Etienne Breban, édité par Blandine Hénault)
