La Bourse de Paris en hausse pour sa première séance de l'année

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )

La Bourse de Paris évolue dans le vert vendredi pour une première séance de l'année qui devrait se dérouler dans le calme, faute de volume d'échanges important en raison d'une semaine tronquée par les fêtes.

Vers 09H40 (heure de Paris), le CAC 40 prenait 0,54% à 8.193,53 points, soit une hausse de 27,93 points.

Le CAC 40 avait terminé mercredi en léger repli de 0,23%, pour sa dernière séance de 2025. Sur l'ensemble de l'année, l'indice a connu une solide performance, bondissant de 10,42%, après avoir reculé de 2,15% en 2024.

Mais ses progrès sont bien inférieurs à ceux de ses équivalents ailleurs en Europe: l'indice Dax de la Bourse de Francfort a progressé de 23,01% sur l'ensemble de l'année et le FTSE 100 à Londres, de 21,51%, sa meilleure performance annuelle depuis 2009, tandis que Madrid (+49,27%) affiche un taux de progression cinq fois supérieur à celui de la place parisienne.

"Les échanges devraient rester clairsemés pour l’instant", note Andreas Lipkow, analyste indépendant. De nombreux investisseurs sont absents, au lendemain du jour férié du Nouvel An, et avant le week-end.

Le principal rendez-vous du jour est la publication des indices d'activité économique PMI pour l'industrie en décembre dans plusieurs pays européens, dont la France et l'Allemagne.

A suivre également, les chiffres de la Banque centrale européenne sur l'évolution des crédits au secteur privé et de la masse monétaire M3, qui englobe l'ensemble des actifs liquides pour le mois de novembre dans la zone euro.

Côté obligataire, le taux d'intérêt de l'emprunt français à échéance dix ans atteignait 3,59%, contre 3,56% mercredi soir en clôture. Son équivalent allemand, référence en Europe, était à 2,88%, contre 2,85%.

L'automobile en hausse malgré des chiffres en baisse

Les ventes de voitures neuves en France ont continué de reculer nettement en 2025 par rapport à l'année précédente, avec une baisse de 5,02%. Dans le détail, les ventes de Stellantis ont fortement reculé (-7%). Celles de Renault sont légèrement meilleures qu'un an plus tôt (+1,2%), portées notamment par la marque Alpine.

Les investisseurs ne se laissaient toutefois pas intimider par ces chiffres: Stellantis prenait 1,35% à 9,53 euros et Renault 0,65% à 35,65 euros.

Les deux titres sont en effet particulièrement bon marché en ce début d'année et peuvent donc attirer certains investisseurs en quête de bonnes affaires. En 2025, Renault a chuté de 24% et Stellantis de 25%.

Euronext CAC40