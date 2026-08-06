Des sénateurs républicains proposent d'abroger la réglementation californienne sur les émissions

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Jeudi, quatre sénateurs républicains américains ont proposé d’abroger les règles californiennes historiques en matière d’émissions des véhicules, afin d’empêcher cet État d’imposer des exigences plus strictes que celles du gouvernement fédéral en matière d’émissions d’échappement.

En juin, l’Agence américaine de protection de l’environnement (EPA) a transmis au Congrès, contrôlé par les républicains, ces réglementations californiennes historiques sur les émissions des véhicules en vue d’une éventuelle abrogation, affirmant que les dérogations accordées au titre du "Clean Air Act" pour les réglementations environnementales californiennes approuvées sous les administrations démocrates précédentes auraient dû être soumises aux législateurs conformément à la "Congressional Review Act". La Californie a intenté une action en justice devant un tribunal fédéral pour bloquer cette mesure.