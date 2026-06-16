Des sénateurs américains demandent un examen des données de sécurité relatives au mode « Full Self-Driving » de Tesla, en s'appuyant sur un article de Reuters

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mises à jour avec lien vers la lettre) par Chris Kirkham

Deux sénateurs américains demandent à l’autorité nationale de sécurité routière d’examiner les statistiques d’accidents publiées par Tesla TSLA.O concernant son système d’aide à la conduite « Full Self-Driving » (FSD), à la suite d’une enquête de Reuters publiée le mois dernier qui a révélé que le constructeur de véhicules électriques exagérait ses affirmations en matière de sécurité. Les sénateurs démocrates Edward Markey, du Massachusetts, et Richard Blumenthal, du Connecticut, ont adressé lundi une lettre à l’Administration nationale américaine de la sécurité routière (NHTSA), citant le rapport de Reuters et affirmant que l’analyse sur laquelle reposent les statistiques de sécurité du FSD de Tesla est « fragile et trompeuse », ce qui crée « un problème de sécurité urgent ». La lettre demande à la NHTSA de répondre avant le 7 juillet à une série de questions, notamment pour savoir si l’agence a évalué les allégations de Tesla concernant la sécurité du FSD ou si elle a demandé les données d’accidents sous-jacentes utilisées pour étayer ces allégations. Les sénateurs exhortent également la NHTSA à renforcer les obligations de déclaration pour les entreprises utilisant une technologie de conduite autonome ou des systèmes avancés d’aide à la conduite comme le FSD de Tesla, affirmant que l’agence n’a aucun moyen de savoir si « les allégations en matière de sécurité publique ont un quelconque rapport avec la réalité ».

Tesla et la NHTSA n’ont pas répondu aux demandes de commentaires. Une enquête menée le mois dernier par Reuters a révélé que le directeur général de Tesla, Elon Musk, et d’autres dirigeants ont, au cours de l’année écoulée, de plus en plus souvent cité des statistiques qui, selon eux, prouvent que le FSD est jusqu’à 10 fois plus sûr que les conducteurs humains. Des chercheurs interrogés par Reuters ont déclaré que Tesla exagérait la sécurité de cette technologie en comparant le taux d’accidents survenus sur des Tesla pilotées par le FSD et ayant déclenché le déploiement des airbags au taux d’accidents américain pour l’ensemble des véhicules, qui inclut des accidents bien moins graves.

L’entreprise compare également ses voitures au véhicule américain moyen, qui est bien plus ancien que la Tesla moyenne. Cela fausse les résultats, car les constructeurs automobiles ont progressivement introduit de nouveaux dispositifs de sécurité qui réduisent le nombre d’accidents. Tesla a également présenté ces données de sécurité gonflées aux régulateurs européens dans le cadre de ses efforts pour obtenir l’homologation du FSD par l’UE, a rapporté Reuters en début de semaine.