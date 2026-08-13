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Des restes d'oiseau ont été retrouvés à bord du 737 impliqué dans l'incident survenu en juillet avec Ryanair
information fournie par Reuters 13/08/2026 à 20:27
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Des restes d'oiseaux ont été retrouvés à bord d'un Boeing BA.N 737 NG de la compagnie Ryanair RYA.I , dans lequel un passager a été partiellement aspiré à travers un hublot qui s'était détaché peu après le décollage d'un aéroport grec en juillet, a déclaré jeudi le Bureau national américain de la sécurité des transports (NTSB). Le NTSB mène actuellement une enquête sur cet incident, au cours duquel un morceau du moteur s'est détaché de l'appareil et a brisé le hublot, comme le montrent des vidéos et l'indique l'Administration fédérale de l'aviation (FAA). L'avion, qui faisait route vers l'Allemagne, a subi une perte de pression et a été contraint d'effectuer un atterrissage d'urgence.

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