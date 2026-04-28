Des profits et des revenus en retrait pour UPS au 1er trimestre
information fournie par Zonebourse 28/04/2026 à 13:25
Le groupe basé à Memphis a réalisé 21,2 MdsUSD de revenus, en baisse de 1,6%, avec des reculs dans les segments intérieur États-Unis (-2,3%) et solutions logistiques (-6,5%) que n'a pu compenser une croissance de 3,8% du segment international.
"Le 1er trimestre 2026 a marqué une période de transition cruciale pour UPS, durant laquelle nous devions exécuter sans faille plusieurs actions stratégiques majeures, ce que nous avons fait", met en avant sa CEO Carol Tomé.
"Forts de cette réussite, nous prévoyons un retour à la croissance du chiffre d'affaires et du résultat d'exploitation, ainsi qu'une amélioration de la marge d'exploitation ajustée dès le 2e trimestre de cette année", poursuit-elle.
Le groupe de transport de colis et de services logistiques confirme donc ses objectifs d'une marge opérationnelle ajustée de l'ordre de 9,6% pour des revenus anticipés aux environs de 89,7 MdsUSD pour l'ensemble de l'année en cours.
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