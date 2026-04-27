Des pétroliers iraniens refoulés par le blocus américain ; le trafic dans le détroit d'Ormuz est clairsemé

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Six pétroliers transportant du pétrole iranien ont fait demi-tour en raison du blocus américain

* Le pétrole iranien quitte le détroit malgré le détournement des navires par les États-Unis

* Des milliers de marins bloqués alors que les risques s'accumulent, les assureurs se montrent prudents

(Ajout de puces, d'un nouveau titre et d'un chapeau, d'un paragraphe de contexte au paragraphe 4, de commentaires et de détails supplémentaires à partir du paragraphe 12.) par Jonathan Saul

Six pétroliers chargés de pétrole iranien ont été contraints de retourner en Iran en raison du blocus américain ces derniers jours, selon les données de suivi des navires, soulignant l'impact de la guerre contre l'Iran sur le trafic dans le détroit d'Ormuz, une voie d'exportation pétrolière mondiale majeure.

Entre 125 et 140 navires traversaient habituellement le détroit chaque jour avant le début de la guerre américano-israélienne contre l'Iran le 28 février, mais seuls sept l'ont fait au cours de la dernière journée, selon les données de suivi des navires de Kpler et l'analyse satellite de SynMax, et aucun ne transportait de pétrole destiné au marché mondial.

Parmi eux figuraient le vraquier battant pavillon iranien Bavand, qui a quitté un port iranien, et d'autres navires partant de ports irakiens, selon ces données.

L'Iran a imposé des restrictions sur la navigation dans le détroit, et les États-Unis ont annoncé le 13 avril qu'ils bloqueraient le trafic maritime lié à l'Iran. Les forces américaines ont refoulé 37 navires depuis lors, a déclaré l'armée le 25 avril .

Le détroit achemine habituellement 20 % de l'approvisionnement quotidien mondial en pétrole et en GNL. L'activité y est restée réduite alors que les pourparlers entre l'Iran et les États-Unis restent au point mort près de deux mois après le début de la guerre .

L'armée américaine n'a pas fourni de détail complet sur le type de navires qu'elle a détournés ni sur l'emplacement précis des interceptions.

"L'Iran a attaqué et immobilisé des navires pour non-respect de ses exigences de transit, tandis que les États-Unis ont continué à appliquer leur blocus", a déclaré lundi le courtier maritime Clarksons dans une note.

LES ÉTATS-UNIS ONT AUTORISÉ CERTAINS NAVIRES À POURSUIVRE LEUR ROUTE

Les six pétroliers contraints de retourner vers des ports iraniens ces derniers jours transportaient environ 10,5 millions de barils de pétrole, selon une analyse par satellite de TankerTrackers.com .

Alors que les forces américaines dans le golfe d’Oman ont ordonné à certains navires de faire demi-tour, d’autres semblaient avoir été autorisés à poursuivre leur route.

Deux pétroliers transportant environ quatre millions de barils de pétrole iranien ont réussi à passer le blocus le 24 avril en direction de l'Asie, selon les données de TankerTrackers.com.

Quatre pétroliers iraniens distincts et vides ont été aperçus pour la dernière fois au large des côtes pakistanaises après leur retour d'Asie, selon l'analyse de TankerTrackers.com.

Les analystes ont indiqué que les forces américaines ont détourné les navires liés à l'Iran aussi loin à l'est que le détroit de Malacca; il est donc difficile de savoir si ces cargaisons atteindront leurs acheteurs ou seront interceptées et renvoyées vers l'Iran.

Des centaines de navires et environ 20 000 marins sont restés bloqués dans le golfe.

Ces marins sont "exposés à des risques importants et à une pression psychologique considérable", a déclaré lundi Arsenio Dominguez, secrétaire général de l'Organisation maritime internationale (OMI), l'agence des Nations unies chargée du transport maritime, lors d'une session de la commission.

"Plus cette situation perdure, plus le risque d’accidents graves, y compris d’accidents environnementaux, est élevé."