Des paris massifs sur le pétrole intriguent la justice américaine
information fournie par Zonebourse 07/05/2026 à 14:15
Le département de la Justice américain (DoJ) enquête, avec la Commodity Futures Trading Commission (CFTC), sur une série de transactions jugées suspectes sur le marché pétrolier. Elles ont été passées juste avant des annonces importantes du président Donald Trump et d'un haut responsable iranien concernant la guerre en Iran. Au moins quatre opérations sont examinées : au total, des traders ont misé plus de 2,6 milliards de dollars sur une baisse des prix du pétrole, juste avant que celle-ci ne se produise.
ABC News affirme avoir obtenu les données de ces quatre opérations auprès du London Stock Exchange Group.
Le 23 mars, quinze minutes avant que Donald Trump annonce le report d'attaques envisagées contre le réseau électrique iranien, des traders ont misé plus de 500 millions de dollars sur une baisse des cours.
Le 7 avril, quelques heures avant l'annonce par Donald Trump d'un cessez-le-feu temporaire, ils ont parié 960 millions de dollars sur un recul des prix.
Le 17 avril, vingt minutes avant qu'Abbas Araghchi, ministre iranien des Affaires étrangères, indique sur les réseaux sociaux que le détroit d'Ormuz était ouvert, 760 millions de dollars ont été engagés dans le même sens.
Le 21 avril, quinze minutes avant que Donald Trump annonce la prolongation du cessez-le-feu, une série de paris représentant 430 millions de dollars a encore été placée sur une baisse du pétrole.
Les données du LSEG ne révèlent pas l'identité des auteurs de ces opérations. Elles ne prouvent pas non plus que ces transactions aient été réalisées sur la base d'informations privilégiées, souligne ABC. Aucun des organismes américains n'a souhaité commenter l'information.
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