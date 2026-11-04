La victoire écrasante des démocrates aux élections alimente une remontée de 750 milliards de dollars des géants de la tech

Le logo d'Alphabet, maison mère de Google. (crédit photo : Adobe Stock )

La victoire écrasante des démocrates aux élections de mi-mandat a fait monter en flèche mercredi les actions des géants américains de la technologie, les investisseurs pariant que d'éventuelles restrictions sur la construction de nouveaux centres de données pourraient consolider leur emprise sur une puissance de calcul déjà rare, tout en allégeant la pression sur des flux de trésorerie déjà mis à rude épreuve.

L'action Amazon AMZN.O a bondi de 7,4 % pour atteindre son plus haut niveau depuis trois mois, tandis que Meta Platforms META.O , Alphabet GOOGL.O et Microsoft MSFT.O ont progressé de 2 % à 6,3 %, alimentant ainsi une reprise à Wall Street après plusieurs jours de ventes massives alimentées par les craintes d'une flambée des coûts liée à l'essor de l'IA.

Apple AAPL.O , qui a évité les dépenses massives des géants de la tech en matière d'IA mais subit de plein fouet la flambée des prix des puces mémoire liée à l'IA, a bondi de près de 7 % pour atteindre un niveau record.

Si ces hausses se confirment, les cinq entreprises sont en passe de gagner plus de 750 milliards de dollars de capitalisation boursière combinée.

Ce rebond marque un revirement spectaculaire pour les géants du cloud, mis à mal, après que leurs résultats trimestriels ont montré comment la course aux infrastructures d'IA transformait des entreprises autrefois riches en liquidités et peu endettées en gros dépensiers dépendants de l'emprunt. Microsoft a constitué l'exception notable, avec 18,6 milliards de dollars de flux de trésorerie.

Ces hausses font suite aux victoires écrasantes remportées aux élections de mi-mandat par les démocrates, opposés aux centres de données, notamment au Texas, ce qui risque d'accélérer la contestation contre ces installations gourmandes en énergie, en eau et bruyantes, qui sont au cœur du boom de l'IA mais de plus en plus impopulaires auprès des communautés locales.

"D'un point de vue conceptuel, après les élections, il pourrait y avoir un léger ralentissement ou quelques obstacles à surmonter pour la construction future de centres de données", a déclaré Art Hogan, stratège en chef des marchés chez B. Riley Wealth.

"Les hyperscalers (grandes entreprises technologiques) disposent déjà de centres de données; ces actifs ont donc désormais plus de valeur, car il n'y aura pas de surconstruction de centres de données. De plus, si le rythme de construction des centres de données ralentit, les dépenses d'investissement (CapEx) suivront la même tendance. Cela aurait certainement un impact sur les hyperscalers."

Les géants de la technologie ont développé leurs capacités à un rythme effréné, avec des prévisions de dépenses de plus de 740 milliards de dollars cette année, contre environ 400 milliards de dollars l'année dernière. Cela dépasse de loin les petits concurrents du cloud IA tels que CoreWeave CRWV.O et Nebius NBIS.O .

Les actions des acteurs de moindre envergure, notamment Applied Digital APLD.O et Iren IREN.O , ont chuté de 6% à 13 % en raison des craintes que les restrictions sur la construction de centres de données ne viennent compromettre leurs plans d'expansion financés par l'endettement. Ces entreprises ont dépensé plusieurs fois le montant de leur chiffre d'affaires pour faire face à un carnet de commandes en forte augmentation.

"La principale inquiétude de la soirée pour les investisseurs du secteur technologique et du secteur de l'IA concernait l'État du Texas, d'où proviendront environ 25 % à 30 % des gigawatts et de la capacité des centres de données", a déclaré Dan Ives, directeur général senior et analyste technologique chez Yorkville Ives.

"Désormais, cela se fera à un rythme plus mesuré, ce qui est probablement une bonne chose aux yeux de nombreux investisseurs."

par Aditya Soni et Darshan Kumar R

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))