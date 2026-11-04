Meta émet ses premières obligations en euros et lève 9 milliards d'euros

Un bâtiment de Meta affichant le logo du groupe. (Crédit: / Adobe Stock)

Meta Platforms META.O a émis mercredi ses premières obligations libellées en euros, selon une note des chefs de file consultée par Reuters, alors que les géants de la tech poursuivent leurs levées de fonds, malgré les doutes qui émergent quant à la solidité de l'essor de l'IA.

Cette émission obligataire en plusieurs tranches a permis de lever 9 milliards d'euros (10,11 milliards de dollars), a rapporté l'agence IFR.

Les échéances de cette émission allaient de quatre à 38 ans, selon la note consultée plus tôt dans la journée par Reuters.

Mardi, Meta a levé 15 milliards de dollars grâce à une émission obligataire en dollars américains en cinq tranches, alors que la société mère de Facebook se tourne vers les marchés de la dette pour financer l'accélération de ses investissements dans les infrastructures d'IA.

Cette émission s'inscrit dans une vague de levées de fonds liées à l'IA, les entreprises recherchant des capitaux pour financer des centres de données, des capacités de calcul et l'expansion du cloud, alors même qu'elles comptaient jusqu'à présent sur de solides réserves de trésorerie pour financer leur croissance.

Meta est la deuxième grande entreprise technologique à faire appel aux marchés obligataires européens cette semaine. Alphabet GOOGL.O , la société mère de Google, a vendu lundi pour 6 milliards d'euros (6,74 milliards de dollars) d'obligations lors d'une émission qui a suscité une forte demande, avec un carnet d'ordres dépassant les 17 milliards d'euros.

Les inquiétudes concernant le financement nécessaire pour soutenir les dépenses importantes consacrées à l'intelligence artificielle, ainsi que les rendements requis pour justifier cet investissement, ont pesé sur les actions et les obligations technologiques ces dernières semaines. Le Nasdaq .IXIC , indice à forte composante technologique, a chuté de 5% en octobre.

L'émission obligataire de Meta s'est également déroulée dans le contexte de la victoire écrasante des démocrates lors des élections de mi-mandat américaines de mardi , ce qui a alimenté les craintes que la croissance rapide du secteur de l'IA ne soit freinée par un contrôle réglementaire accru.

L'émission de dette en devises étrangères permet également aux entreprises de se couvrir contre le risque de change lié à leurs actifs internationaux, tout en tirant parti de coûts d'emprunt relativement plus bas sur des marchés comme celui de l'Europe.

Les marchés de capitaux européens, très développés, constituent une source de financement attractive.

Mercredi matin à New York, l'action Meta affichait une hausse d'environ 2%.

Citi et Morgan Stanley ont agi en tant que chefs de file, selon la note d'information et l'IFR.

(1 dollar = 0,8905 euro)

par Dhara Ranasinghe et Yoruk Bahceli

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))