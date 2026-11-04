Wall Street ouvre en forte hausse après la victoire démocrate aux élections de mi-mandat

Un trader à l'ouverture de la Bourse de New York (NYSE), le 4 novembre 2026 ( AFP / TIMOTHY A. CLARY )

La Bourse de New York a ouvert en nette hausse mercredi, après la victoire démocrate sans appel lors des élections de mi-mandat aux États-Unis, qui réduit une partie des incertitudes politiques mais laisse planer des interrogations sur l'encadrement de l'intelligence artificielle (IA).

Vers 15H10 GMT, le Dow Jones s'envolait de 2,03 %, l'indice Nasdaq gagnait 2,45 % et l'indice élargi S&P 500 progressait de 1,75 %.

Les démocrates ont signé mardi une victoire sans appel, avec une majorité acquise dans les deux chambres du Congrès, lors d'élections qui ont tourné au désastre pour Donald Trump et les républicains.

Même si l'issue était anticipée, "ces résultats contribuent à dissiper une partie du flou politique" qui persistait sur les marchés, explique auprès de l'AFP Angelo Kourkafas, analyste d'Edward Jones.

Donald Trump a assuré au New York Times qu'il accepterait les résultats des élections mais s'est dit prêt, sur sa plateforme Truth Social, à utiliser son droit de veto contre les lois qu'adopteront les démocrates au Congrès.

"Le marché a surtout été rassuré par l'idée que l'issue du scrutin ne serait pas contestée", note Patrick O'Hare, de Briefing.com.

Dans la nuit, les contrats à terme sur les principaux indices boursiers américains avaient pourtant nettement chuté à l'annonce des résultats.

"Un certain mouvement de panique s'est emparé des investisseurs, qui ont intégré la perspective d'une opposition démocrate aux projets de construction de centres de données", essentiels au développement de l'IA, explique David Morrison, du courtier Trade Nations.

Wall Street doit sa fulgurante progression des dernières années à l'enthousiasme pour l'avènement de cette technologie.

Les semi-conducteurs - indispensables pour construire les centres de données - restaient dans le rouge mercredi à l'ouverture, à l'image du mastodonte Nvidia (-1,08 %), Micron (-2,40 %) ou Intel (-2,99 %).

Les titres de SpaceX et Tesla, les deux groupes dirigés par le milliardaire américain Elon Musk, chutaient respectivement de 3,46 % et 3,78 %.

Elon Musk a dépensé des fortunes en faveur des républicains durant ces élections, sans succès, et voit même le Texas, où il a déménagé l'ensemble des sièges de ses entreprises, basculer dans le giron des démocrates après les élections de mi-mandat de mardi.

Les valeurs de la défense étaient également sanctionnées, comme Lockheed Martin (-5,70 %) ou RTX (-3,94 %) tandis que les titres des énergies renouvelables - un secteur envers lequel les républicains sont hostiles - étaient recherchés (First Solar +11,26 %, Sunrun +10,77 %).

Le repli des prix du pétrole mercredi et "les considérations géopolitiques participent également à la hausse des actions", estime Patrick O'Hare, de Briefing.com.

"Si Donald Trump pourra toujours s'opposer à toute tentative du Congrès de mettre fin à la guerre contre l'Iran (...) son administration ne pourra en revanche plus obtenir de financements supplémentaires pour le Pentagone", remarque Stephen Brown, économiste à Capital Economics.

Sur le marché obligataire, le rendement de l'emprunt américain à dix ans reculait à 4,94 %, après être tombé jusqu'à 4,89 % dans la nuit, contre 4,96 % mardi soir.

Pour les marchés, "le fait que les démocrates contrôlent le Congrès (...) limite la possibilité d'adopter de vastes mesures législatives ou politiques qui augmenteraient les dépenses publiques", note M. Kourkafas.

D'après l'analyste, les investisseurs vont désormais pouvoir se tourner à nouveau vers "les fondamentaux", comme les chiffres officiels de l'emploi pour octobre attendus vendredi.

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