Les Bourses européennes saluent la victoire démocrate aux "midterms"

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )

Les Bourses européennes ont fini en nette hausse mercredi, optimistes après la large victoire des démocrates aux élections de mi-mandat américaines, qui a provoqué une détente des taux d'emprunt souverains.

Paris a pris 1,96 %, Francfort 2,22 %, Milan 2,18 % et Londres 1,79 %.

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