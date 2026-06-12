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Des investisseurs ont demandé le retrait de 13,3 % de leurs fonds du fonds de crédit privé de BlackRock au premier trimestre
information fournie par Reuters 12/06/2026 à 15:41

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Un fonds de crédit privé de BlackRock BLK.N , d'une valeur de 25 milliards de dollars, a reçu au premier trimestre des demandes de rachat représentant 13,3 % de la valeur de ses actifs et procédera au rachat de 5 % de ceux-ci, a annoncé vendredi le plus grand gestionnaire d'actifs au monde.

Cette année, les investisseurs ont retiré leurs fonds de ce type de fonds, qui lève des capitaux principalement sur le marché de détail et prête aux entreprises de taille moyenne. Les craintes se sont accrues concernant la qualité du crédit, la transparence des processus d'évaluation et la manière dont les emprunteurs géreraient les perturbations liées à l'intelligence artificielle.

Le HPS Corporate Lending Fund (HLEND) rachètera environ 620 millions de dollars de ses actions en circulation, a-t-il indiqué dans un communiqué, ajoutant que les anticipations d’une hausse des taux d’intérêt pourraient lui offrir de meilleures opportunités de rentabilité.

Un véhicule plus modeste, le BlackRock Private Credit Fund (BDEBT), d'une valeur de 2,7 milliards de dollars, a reçu des demandes de retrait représentant 5,3 % de ses actifs et rachètera 5 %, soit environ 83 millions de dollars, a-t-il indiqué dans un autre communiqué.

HLEND a déclaré que la structure du fonds, qui repose sur les rendements d'actifs rarement négociés, avec la possibilité de récupérer périodiquement une partie du capital, lui permettait d'offrir aux investisseurs un rendement supérieur, tandis que BDEBT a déclaré qu'elle « servait les intérêts à long terme de tous les actionnaires de BDEBT ».

Selon une estimation préliminaire, les investisseurs du fonds HPS Corporate Capital Solutions Fund, d'une valeur de 2,2 milliards de dollars, ont demandé à retirer environ 4,7 % de leurs parts.

BlackRock affirme que son activité de dette privée représente 203 milliards de dollars.

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