Des introductions en bourse très médiatisées qui ont été victimes de la nervosité des marchés en 2026

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

En 2026, une série d'introductions en bourse très médiatisées ont été annulées, reportées ou remaniées, les investisseurs exigeant une plus grande rigueur en matière d'évaluation, ce qui a mis à rude épreuve les espoirs d'une reprise durable des marchés boursiers mondiaux.

Vendredi, la société australienne Firmus est devenue la dernière victime en date de cette tendance, annulant ce qui aurait dû être la deuxième plus grande introduction en bourse du pays.

Voici quelques introductions en bourse notables à travers le monde qui ont été retirées ou mises en attente depuis le début de l'année:

Firmus:

L’opérateur australien de centres de données d’IA Firmus, soutenu par Nvidia NVDA.O , a retiré en octobre son projet d’introduction en bourse , invoquant la volatilité et les conditions actuelles du marché.

La société visait une valorisation d’environ 30,6 milliards de dollars. Elle a indiqué qu’elle se tournerait vers des financements sur le marché privé et envisagerait d’autres options de cotation.

Clear Street:

La société de courtage de Wall Street Clear Street a retiré son projet d’introduction en bourse aux États-Unis en février, après avoir d’abord reporté l’opération et fortement revu à la baisse son objectif de levée de fonds. L’entreprise a invoqué les conditions du marché pour justifier sa décision de ne pas donner suite à cette offre.

Oura:

Le fabricant de bagues connectées Oura a reporté en septembre son introduction en bourse prévue aux États-Unis , invoquant l’incertitude liée aux conditions du marché. La société cherchait à lever jusqu’à 2,2 milliards de dollars lors d’une introduction en bourse qui aurait pu la valoriser à hauteur de 15 milliards de dollars.

Holtec Nuclear:

Le fabricant d’équipements nucléaires Holtec Nuclear a retiré son projet d’introduction en bourse aux États-Unis prévu en septembre.

Cette entreprise de technologie nucléaire basée à Camden, dans le New Jersey, qui devait entrer en bourse début septembre, avait dans un premier temps reporté son introduction, invoquant un climat défavorable affectant les marchés boursiers et le secteur nucléaire.

Bamboo Insurance:

Bamboo Insurance Services, souscripteur général pour les propriétaires immobiliers, a reporté son introduction en bourse aux États-Unis fin septembre, selon les médias.

Le 14 septembre, Bamboo avait fixé une fourchette de prix cible comprise entre 18 et 20 dollars pour une offre de 35 millions d’actions, qui aurait permis de lever jusqu’à 700 millions de dollars avec une valorisation supérieure à 3 milliards de dollars.

Amaero:

Le fabricant de matériaux de pointe Amaero 3DA.AX a reporté son introduction en bourse prévue aux États-Unis en septembre. La société avait cherché à lever des fonds via la vente de 7,5 millions d’actions avant de suspendre l’opération.

KNDS:

Le groupe franco-allemand de défense KNDS a suspendu ses projets d’introduction en bourse jusqu’à ce que les conditions de marché s’améliorent, a-t-il annoncé en juillet, mettant ainsi en veilleuse ce qui aurait été l’une des plus importantes introductions en bourse du secteur de la défense en Europe ces dernières années.

Une source avait précédemment indiqué à Reuters que le constructeur du char Leopard 2 et de l’obusier Caesar devrait être valorisé à environ 15 milliards d’euros (16,84 milliards de dollars) lors de son introduction en bourse.

CopperTech Metals:

CopperTech Metals a décidé de reporter son introduction en bourse aux États-Unis fin juin, invoquant la volatilité du secteur mondial des actions liées au cuivre.

La société avait prévu de lever 423,5 millions de dollars lors de cette introduction en bourse en proposant 23,5 millions d’actions à un prix compris entre 16 et 18 dollars chacune, et visait une valorisation pouvant atteindre 3,57 milliards de dollars.

PhonePe:

PhonePe PHOP.NS , une entreprise indienne de fintech soutenue par Walmart WMT.O , a suspendu mi-mars ses projets d’introduction en bourse, invoquant les tensions géopolitiques et la volatilité des marchés financiers mondiaux.

Elle visait une valorisation comprise entre 9 milliards et 10,5 milliards de dollars, avait rapporté Reuters à l’époque.

(1 dollar = 0,8909 euro)