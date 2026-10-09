Recul des livraisons pour Porsche AG

La société a annoncé avoir livré 178 532 véhicules à ses clients à travers le monde sur les neuf premiers mois de l'année, contre 212 509 unités un an plus tôt. L'évolution des livraisons au troisième trimestre s'inscrit dans la continuité des tendances observées à mi-année, affichant un recul global de 16% sur neuf mois.

Dans un environnement de marché jugé difficile, le constructeur indique maintenir une stratégie commerciale axée sur la valeur et la gestion de l'équilibre entre l'offre et la demande.

Symbole de cette stratégie de valeur, la Porsche 911 a vu ses livraisons progresser de 12% sur un an pour atteindre 42 217 unités. La demande reste particulièrement soutenue pour les déclinaisons haut de gamme et performantes de la marque : les modèles GTS, Turbo et GT représentent une part significative des ventes totales.

L'Amérique du Nord demeure le premier marché en volume avec 56 088 véhicules livrés (-13%), une baisse attribuée principalement à l'arrêt de la gamme 718 et à un effet de base élevé sur le Macan Electrique.

L'Europe (hors Allemagne) enregistre 44 949 livraisons (-11%), tandis que le marché allemand baisse modérément de 7% à 20 954 unités. Les marchés émergents et d'outre-mer totalisent 35 048 livraisons (-19%), pénalisés par des ruptures de disponibilité sur la gamme 718 et le Macan thermique. Enfin, en Chine, dans un contexte de marché complexe, les livraisons chutent de 33% à 21 493 unités, Porsche y privilégiant le développement à long terme de sa marque aux objectifs de volume à court terme.