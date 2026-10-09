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Les Bourses européennes ouvrent en hausse
information fournie par AFP 09/10/2026 à 09:16

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La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )

Les Bourses européennes rebondissent vendredi, rassurées par le repli des cours du pétrole et par des précisions sur le chiffre d'affaires d'OpenAI, des informations contradictoires ayant ravivé jeudi les doutes sur la rentabilité de l'intelligence artificielle (IA).

Dans les premiers échanges, Londres prenait 0,84 %, Paris 0,92 % et Francfort 0,79 %. La veille, l'indice Stoxx 600, qui regroupe les principales entreprises européennes, avait reculé de 0,75 %, touchant son plus bas niveau depuis juin.

Euronext CAC40

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