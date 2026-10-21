Des gains timides attendus à la Bourse de Paris

En hausse de 5 points à une demi-heure de l'ouverture, les contrats à terme sur le CAC 40 laissent augurer d'un début de séance marqué par des gains timides à la Bourse de Paris, dans le sillage d'une amélioration de la tendance sur les marchés actions observée mardi en fin de journée.

Pour mémoire, le CAC 40 a terminé la séance à 7 838 points et est donc parvenu à limiter hier son repli à 0,38% en clôture, une variation en ligne avec celle de l'Euro Stoxx 50, tandis que le FTSE 100 et le DAX ont fini en baisse de 0,29% et 0,06%, respectivement.

Les grands indices européens ont profité de rumeurs selon lesquelles l'Iran aurait accepté des visites sur des sites nucléaires secrets, laissant entrevoir la possibilité d'un accord, une fois de plus, avec les États-Unis, de quoi entraîner une détente des cours du pétrole.

Autre signal positif, et plus concret, pour Paris : Emmanuel Macron, en tournée dans les pays du Golfe, a assuré avoir obtenu des engagements portant sur la livraison de 200 000 tonnes supplémentaires de diesel par mois en provenance des Émirats arabes unis et de Bahreïn.

L'obligataire français toujours scruté de près

"Les obligations françaises ont continué de sous-performer leurs homologues européennes. L'écart de rendement (spread) entre les obligations françaises (OAT) et allemandes (Bund) à 10 ans a ainsi atteint 153 points de base, son niveau le plus élevé depuis 2011", souligne cependant Deutsche Bank ce matin.

"Les inquiétudes concernant la situation française persistent donc sur les marchés, même si les tensions intérieures semblent s'être apaisées pour le moment", poursuit l'établissement allemand, alors que le taux français de référence à 10 ans se maintient à un peu moins de 4,95%.

Chez Neuberger, Patrick Barbe, responsable de l'investissement obligataire investment grade en Europe, estime pour sa part que le spread s'explique davantage par le manque d'acheteurs que par un afflux de vendeurs à l'approche du vote sur le budget français.

La saison des résultats bat son plein à Paris

Dans l'actualité des valeurs, la matinée est marquée par de multiples publications de résultats, notamment celle du prestataire de services de bioanalyse Eurofins Scientific, qui a abaissé son objectif de croissance organique annuelle en raison des conditions de marché et du non-redémarrage de certains programmes cliniques.

À l'opposé, grâce à une activité opérationnelle robuste et à une demande constante des enseignes pour ses espaces de vente, le spécialiste européen des centres commerciaux Klépierre a revu à la hausse ses prévisions pour 2026 à l'occasion de son point d'activité.

Porté par la mise en oeuvre de son plan stratégique LEAP | 28 et sa réorganisation, Bureau Veritas a enregistré une croissance totale à deux chiffres de son chiffre d'affaires au 3e trimestre, permettant au groupe de test, d'inspection et de certification de réaffirmer l'ensemble de ses objectifs financiers annuels.

Mardi soir, EssilorLuxottica a fait état d'un chiffre d'affaires meilleur que prévu au 3e trimestre, le géant franco-italien de l'optique ayant bénéficié de la bonne tenue de ses activités traditionnelles et du dynamisme des lunettes connectées. La croissance est particulièrement soutenue en Asie-Pacifique.

En revanche, en marge de son point d'activité, Carrefour a abaissé ses prévisions financières pour l'ensemble de l'exercice, pénalisé par la dégradation du climat social et sécuritaire en France, qui affecte la consommation et perturbe l'exploitation de certains magasins.

L'inflation accélère plus que prévu au Royaume-Uni

Seule donnée majeure de la matinée en Europe, l'indice des prix à la consommation (IPC) du Royaume-Uni a augmenté de 3,5% sur un an en septembre, soit un taux annuel en hausse de 0,4 point par rapport à celui observé le mois précédent et supérieur de 0,1 point au consensus de marché.

L'ONS, qui publie ces chiffres, précise que les transports, et en particulier l'essence, ont le plus contribué à cette accélération de l'inflation. Hors énergie, alimentation, alcool et tabac, l'IPC sous-jacent a augmenté de 2,8% sur un an le mois dernier, soit un taux en hausse de 0,2 point par rapport à août.