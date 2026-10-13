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Des gains éphémères pour Goldman Sachs malgré des résultats trimestriels meilleurs que prévu
information fournie par Zonebourse 13/10/2026 à 16:23

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Après un début de séance bien orienté dans le sillage d'une publication trimestrielle globalement meilleure que prévu, Goldman Sachs voit ses gains s'estomper, alors qu'une lecture plus détaillée de ses comptes fait ressortir des performances contrastées entre ses grandes activités. Après trois quarts d'heure d'échanges, le titre revient à l'équilibre, autour de 894 USD.

L'établissement financier new-yorkais a dévoilé ce mardi, au titre du 3e trimestre 2026, un bénéfice par action (BPA) en croissance de près de 39% sur un an, à 17,01 USD, largement supérieur aux 12,76 USD anticipés en moyenne par les analystes, selon Jefferies.

"Cette performance nettement supérieure aux prévisions s'explique par la vigueur des activités de banque d'investissement et de marchés actions, associée à une bonne maîtrise des coûts", explique l'intermédiaire financier, qui réaffirme sa recommandation "achat" et son objectif de cours de 1 124 USD.

Les revenus de l'établissement new-yorkais se sont accrus de 23% pour atteindre 18,68 MdsUSD, un niveau dépassant de 1,9 MdUSD le consensus, selon Jefferies, qui attribue cet écart aux activités de marchés actions ( 1,3 MdUSD), de gestion d'actifs et de fortune ( 445 MUSD) et de conseil ( 240 MUSD).

Des revenus solides en banque d'investissement...

A 13,46 MdsUSD, les revenus des activités de banque globale et de marchés ont grimpé de 32%, avec notamment une augmentation de 21% des commissions de banque d'investissement, qui s'explique principalement par la hausse des revenus nets des activités de conseil, reflétant l'augmentation du nombre d'opérations de fusions-acquisitions finalisées.

Toujours dans les activités de banque d'investissement, les revenus des activités de financement par émission de dette (DCM) et d'actions (ECM) ont progressé de respectivement 15% et 43%, profitant d'une activité soutenue sur le marché des émissions obligataires de qualité investment grade, ainsi que de la vigueur des introductions en Bourse et des émissions secondaires d'actions.

... mais des performances plus contrastées dans les activités de marché

Les performances des activités de marché se sont toutefois révélées plus contrastées pour Goldman Sachs, le dynamisme des revenus des marchés actions ( 72%) ayant été contrebalancé par la stagnation de ceux des activités de taux, de change et de matières premières (FICC).

"Cette contre-performance des activités FICC s'explique par une diminution des revenus d'intermédiation, notamment dans les produits hypothécaires, les produits de crédit et les instruments de taux d'intérêt, en partie compensée par une contribution nettement plus importante des activités de change et de matières premières", avance Jefferies.

Des revenus de gestion d'actifs et de fortune supérieurs aux attentes

De leur côté, les revenus des activités de gestion d'actifs et de fortune ont augmenté de 14% à 5,05 MdsUSD, une performance supérieure aux attentes, principalement grâce aux commissions de performance, qui ont atteint 587 MUSD, ainsi qu'aux revenus des activités de banque privée et de prêts, ressortis à 827 MUSD.

La croissance des revenus totaux de la banque d'affaires américaine a permis d'absorber une augmentation de 20% de ses charges d'exploitation, à 11,31 MdsUSD, tandis que ses provisions pour pertes sur crédit ont atteint 368 MUSD, contre 339 MUSD un an auparavant.

"Goldman Sachs a racheté 2,9 millions de ses propres actions pour un montant total de 3 MdsUSD, contre 3,2 MdsUSD attendus par le consensus", note cependant Jefferies, qui souligne en outre que le rendement annualisé des fonds propres tangibles (ROTCE) de 20,5%, contre 25,5% au trimestre précédent.

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