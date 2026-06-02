Des États américains poursuivent l'administration Trump en justice au sujet d'un accord visant à abandonner un projet d'éolien en mer

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'une déclaration du ministère de l'Intérieur, de la signature de l'auteur et des paragraphes 7 et 8)

* Sept États ont poursuivi le ministère de l'Intérieur et TotalEnergies pour l'annulation d'un important bail éolien offshore

* La plainte allègue que l'administration Trump a détourné un fonds public destiné aux règlements judiciaires

* Le ministère de l'Intérieur affirme que l'accord était volontaire et approprié

par Nichola Groom

Sept États américains, menés par New York, ont poursuivi mardi l'administration Trump et une entreprise énergétique française pour avoir annulé un important bail éolien offshore au large des côtes de New York en échange d'un engagement de la société à investir plutôt dans des projets liés aux énergies fossiles. Le procès, intenté devant la cour fédérale de Washington, D.C., conteste une décision prise le 23 mars par le ministère américain de l’Intérieur visant à annuler un bail d’une filiale de la société française TotalEnergies TTEF.PA , à « rembourser » 795 millions de dollars à l’entreprise et à obtenir de celle-ci l’engagement de ne pas développer de nouveaux projets éoliens offshore aux États-Unis.

Total a également accepté d’investir près d’un milliard de dollars dans une usine de GNL au Texas et dans des forages pétroliers et gaziers aux États-Unis. Cet accord s'inscrit dans une nouvelle stratégie de l'administration visant à mettre un terme au développement de projets éoliens offshore aux États-Unis, que le président Donald Trump a qualifiés de laids et coûteux. Son administration s'est efforcée d'augmenter la production nationale de combustibles fossiles et a abandonné les politiques soutenant le développement des énergies propres.

Selon la plainte, les États affirment que l'administration n'a pas suivi les procédures administratives appropriées et a détourné un fonds public réservé aux règlements judiciaires, alors qu'il n'y avait aucun litige entre les parties.

Le ministère de la Justice a refusé de commenter cette action en justice.

Un porte-parole du ministère de l'Intérieur a déclaré que l'accord était volontaire et avait suivi les voies procédurales appropriées.

« La seule chose manifestement illégale ici était le processus par lequel ces baux éoliens offshore ont été négociés et imposés par l’administration Biden », a déclaré le porte-parole dans un communiqué envoyé par e-mail. « Des milliards de dollars ont été prélevés sur les poches de contribuables qui travaillent dur et injectés dans des projets énergétiques qui étaient non seulement peu fiables, mais aussi inabordables. »

Le projet, connu sous le nom d’Attentive Energy, aurait produit suffisamment d’électricité pour alimenter 1,3 million de foyers à New York et dans le New Jersey, ont affirmé les États. Les deux États misent sur le développement de l’éolien offshore pour répondre à leurs besoins énergétiques croissants et réduire les émissions de gaz à effet de serre responsables du changement climatique.

Outre New York, les États plaignants comprennent le New Jersey, le Connecticut, le Maine, le Massachusetts, le Rhode Island et le Vermont.

« Ce stratagème consistant à payer pour ne pas jouer, qui fait pression sur une entreprise étrangère pour qu’elle renonce à des projets éoliens offshore prévus aux États-Unis au profit de forages gaziers et pétroliers, constitue un détournement scandaleux de l’argent des contribuables qui nuit à notre capacité à répondre à nos besoins énergétiques, à créer des emplois de qualité et à contribuer à garantir l’indépendance énergétique américaine tout en réduisant les émissions », a déclaré la gouverneure de New York, Kathy Hochul, dans un communiqué.

TotalEnergies n'a pas répondu à une demande de commentaires.