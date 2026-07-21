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USA-Les valeurs à suivre à Wall Street
information fournie par Reuters 21/07/2026 à 11:17

Principales valeurs à suivre mardi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,36% pour le Dow Jones .DJI , de 0,51% pour le Standard & Poor's 500 .SPX et de 1,32% pour le Nasdaq .IXIC :

* GENERAL MOTORS GM.N doit publier ses résultats trimestriels avant l'ouverture de la Bourse de New York.

* SECTEUR DE L'IA - Une juge fédérale de San Francisco a entériné l'accord historique de 1,5 milliard de dollars conclu par la société d'intelligence artificielle Anthropic dans le cadre d'un recours collectif intenté par un groupe d'auteurs qui l'accusaient d'avoir utilisé abusivement leurs livres pour entraîner son chatbot IA, Claude. Il s'agit du plus important montant jamais enregistré dans une affaire de droit d'auteur aux Etats-Unis. Anthropic est soutenue notamment par ⁠AMAZON

AMZN.O et ALPHABET GOOGL.O .

* CRACKER BARREL CBRL.O grimpe de 7,6% dans les transactions hors séance après avoir dit anticiper désormais un chiffre d'affaires annuel au-dessus de la fourchette initialement donnée. L'Ebitda ajusté pour l'exercice 2026 de la chaîne de restauration devrait également dépasser les attentes.

(Rédigé par Claude Chendjou, édité par Augustin Turpin)

|1|Pour l'agenda des résultats, double-cliquer sur RESF/US Pour les changements de recommandations, cliquer sur RCH/US |1|

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