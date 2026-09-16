Des entreprises américaines et vietnamiennes s'apprêtent à signer des accords alors que To Lam se rend à New York, selon des documents

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* Un document révèle que des dizaines d’accords concernent des entreprises des secteurs de l’énergie, des technologies, de l’aviation et de la finance

* SpaceX, Chevron, ExxonMobil et Citibank figurent parmi les entreprises américaines concernées par ces accords, selon un document

* To Lam souhaite faire avancer les négociations commerciales avec les États-Unis, mais la rencontre avec Trump reste incertaine, selon des responsables

par Phuong Nguyen et Francesco Guarascio

Une série d’accords devrait être annoncée la semaine prochaine par des entreprises américaines et vietnamiennes issues des secteurs de l’énergie, des technologies, de l’aviation et de la finance, à l’occasion du déplacement du dirigeant vietnamien To Lam à New York, selon des responsables et deux documents consultés par Reuters.

Ces accords commerciaux, dont beaucoup devraient être non contraignants, s’inscrivent depuis des mois dans la stratégie du Vietnam visant à apaiser Washington, alors que l’administration Trump menace d’imposer de nouveaux droits de douane à ce pays d’Asie du Sud-Est fortement dépendant des exportations.

Une note de planification interne recense 29 accords qui pourraient être annoncés le 23 septembre à New York, lors d’une conférence d’affaires à laquelle participera To Lam.

Les entreprises énergétiques américaines Murphy Oil MUR.N et Chevron CVX.N devraient annoncer des accords avec la société d’État Petrovietnam, tandis qu’ExxonMobil XOM.N devrait annoncer un accord avec la Vietnam Refinery and Petrochemical Corporation BSR.HM , la deuxième plus grande raffinerie du pays.

En février, la raffinerie avait signé un accord non contraignant d’approvisionnement en pétrole avec Chevron, mais aucun achat n’avait été annoncé par la suite. Murphy Oil mène des activités d’exploration pétrolière et gazière au Vietnam, tandis qu’ExxonMobil exploite le plus grand gisement de gaz du pays, qui reste toutefois inexploité.

Ces accords doivent être annoncés le dernier jour du séjour de To Lam à New York, avant qu'il ne se rende au Canada pour une visite d'État.

Il devrait prendre la parole devant l'Assemblée générale des Nations unies le 22 septembre et rencontrer plusieurs entreprises américaines, ont indiqué trois responsables. Son programme n'a pas encore été officiellement annoncé.

Ce voyage a également pour objectif de faire avancer les négociations commerciales avec les États-Unis, et éventuellement de conclure un accord commercial qui est négocié depuis plus d’un an, ont précisé deux de ces responsables.

Toutefois, une rencontre avec le président américain Donald Trump n’est pas certaine , ont indiqué ces sources. L’agenda de Donald Trump n’était pas encore confirmé, a déclaré mardi un responsable de la Maison Blanche.

Ni le ministère vietnamien des Affaires étrangères, ni aucune des entreprises citées dans cet article n’ont immédiatement répondu aux demandes de commentaires, certaines étant en dehors de leurs heures d’ouverture.

AVIATION, TECHNOLOGIE

Ce document, qui est susceptible d’être modifié et ne précise pas le contenu des accords prévus, énumère également plusieurs contrats impliquant la plus grande compagnie aérienne privée du Vietnam, Vietjet VJC.HM , notamment avec des partenaires du secteur aéronautique et SpaceX SPCX.O .

La compagnie devrait annoncer la location de pas moins de 22 avions auprès de quatre sociétés de leasing aéronautique, dont 17 Boeing BA.N 737 et cinq Airbus AIR.PA A321neo, selon un autre document de Vietjet.

Le contrat prévu avec SpaceX portesur la fourniture de services Internet par satellite via Starlink à 120 appareils de Vietjet, selon le document de Vietjet.

La compagnie aérienne prévoit également de signer des protocoles d’accord avec des entreprises américaines spécialisées dans la maintenance des moteurs d’avion, selon ces documents.

La liste provisoire comprend également un accord non précisé entre Meta META.O et le ministère vietnamien de la Culture, ainsi qu’un accord distinct entre le géant américain des puces électroniques Qualcomm QCOM.O et l’opérateur de télécommunications vietnamien VNPT. Qualcomm participe déjà au déploiement du réseau 5G au Vietnam, tandis que Facebook, propriété de Meta, est le réseau social le plus populaire dans ce pays dirigé par le régime communiste.

Visa V.N , Mastercard MA.N et Citibank C.N devraient également annoncer des accords avec des partenaires financiers et du secteur de l'hôtellerie au Vietnam, selon le document.