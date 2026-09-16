 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Des entreprises américaines et vietnamiennes s'apprêtent à signer des accords alors que To Lam se rend à New York, selon des documents
information fournie par Reuters 16/09/2026 à 08:27
Ajouter Boursorama à vos sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Un document révèle que des dizaines d’accords concernent des entreprises des secteurs de l’énergie, des technologies, de l’aviation et de la finance

* SpaceX, Chevron, ExxonMobil et Citibank figurent parmi les entreprises américaines concernées par ces accords, selon un document

* To Lam souhaite faire avancer les négociations commerciales avec les États-Unis, mais la rencontre avec Trump reste incertaine, selon des responsables

par Phuong Nguyen et Francesco Guarascio

Une série d’accords devrait être annoncée la semaine prochaine par des entreprises américaines et vietnamiennes issues des secteurs de l’énergie, des technologies, de l’aviation et de la finance, à l’occasion du déplacement du dirigeant vietnamien To Lam à New York, selon des responsables et deux documents consultés par Reuters.

Ces accords commerciaux, dont beaucoup devraient être non contraignants, s’inscrivent depuis des mois dans la stratégie du Vietnam visant à apaiser Washington, alors que l’administration Trump menace d’imposer de nouveaux droits de douane à ce pays d’Asie du Sud-Est fortement dépendant des exportations.

Une note de planification interne recense 29 accords qui pourraient être annoncés le 23 septembre à New York, lors d’une conférence d’affaires à laquelle participera To Lam.

Les entreprises énergétiques américaines Murphy Oil MUR.N et Chevron CVX.N devraient annoncer des accords avec la société d’État Petrovietnam, tandis qu’ExxonMobil XOM.N devrait annoncer un accord avec la Vietnam Refinery and Petrochemical Corporation BSR.HM , la deuxième plus grande raffinerie du pays.

En février, la raffinerie avait signé un accord non contraignant d’approvisionnement en pétrole avec Chevron, mais aucun achat n’avait été annoncé par la suite. Murphy Oil mène des activités d’exploration pétrolière et gazière au Vietnam, tandis qu’ExxonMobil exploite le plus grand gisement de gaz du pays, qui reste toutefois inexploité.

Ces accords doivent être annoncés le dernier jour du séjour de To Lam à New York, avant qu'il ne se rende au Canada pour une visite d'État.

Il devrait prendre la parole devant l'Assemblée générale des Nations unies le 22 septembre et rencontrer plusieurs entreprises américaines, ont indiqué trois responsables. Son programme n'a pas encore été officiellement annoncé.

Ce voyage a également pour objectif de faire avancer les négociations commerciales avec les États-Unis, et éventuellement de conclure un accord commercial qui est négocié depuis plus d’un an, ont précisé deux de ces responsables.

Toutefois, une rencontre avec le président américain Donald Trump n’est pas certaine , ont indiqué ces sources. L’agenda de Donald Trump n’était pas encore confirmé, a déclaré mardi un responsable de la Maison Blanche.

Ni le ministère vietnamien des Affaires étrangères, ni aucune des entreprises citées dans cet article n’ont immédiatement répondu aux demandes de commentaires, certaines étant en dehors de leurs heures d’ouverture.

AVIATION, TECHNOLOGIE

Ce document, qui est susceptible d’être modifié et ne précise pas le contenu des accords prévus, énumère également plusieurs contrats impliquant la plus grande compagnie aérienne privée du Vietnam, Vietjet VJC.HM , notamment avec des partenaires du secteur aéronautique et SpaceX SPCX.O .

La compagnie devrait annoncer la location de pas moins de 22 avions auprès de quatre sociétés de leasing aéronautique, dont 17 Boeing BA.N 737 et cinq Airbus AIR.PA A321neo, selon un autre document de Vietjet.

Le contrat prévu avec SpaceX portesur la fourniture de services Internet par satellite via Starlink à 120 appareils de Vietjet, selon le document de Vietjet.

La compagnie aérienne prévoit également de signer des protocoles d’accord avec des entreprises américaines spécialisées dans la maintenance des moteurs d’avion, selon ces documents.

La liste provisoire comprend également un accord non précisé entre Meta META.O et le ministère vietnamien de la Culture, ainsi qu’un accord distinct entre le géant américain des puces électroniques Qualcomm QCOM.O et l’opérateur de télécommunications vietnamien VNPT. Qualcomm participe déjà au déploiement du réseau 5G au Vietnam, tandis que Facebook, propriété de Meta, est le réseau social le plus populaire dans ce pays dirigé par le régime communiste.

Visa V.N , Mastercard MA.N et Citibank C.N devraient également annoncer des accords avec des partenaires financiers et du secteur de l'hôtellerie au Vietnam, selon le document.

Valeurs associées

AIRBUS
196,0200 EUR Euronext Paris +0,63%
BOEING CO
209,650 USD NYSE -0,30%
CHEVRON
217,730 USD NYSE +2,62%
CITIGROUP
136,190 USD NYSE 0,00%
EXXONMOBIL HLDG
169,270 USD NYSE +2,54%
Gaz naturel
2,92 USD NYMEX 0,00%
MASTERCARD RG-A
573,140 USD NYSE -0,21%
META PLATFORMS
670,2400 USD NASDAQ +0,70%
MURPHY OIL
40,410 USD NYSE +5,79%
Pétrole Brent
107,51 USD Ice Europ -0,89%
Pétrole WTI
104,15 USD Ice Europ -1,32%
QUALCOMM
187,8000 USD NASDAQ +4,25%
SPACEX
143,4900 USD NASDAQ -3,15%
VISA RG-A
375,675 USD NYSE +0,09%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Hashim Thaçi, après sa démission de ses fonctions de président du Kosovo, à Pristina le 5 novembre 2020 ( AFP / Armend NIMANI )
    Crimes de guerre : l'ancien président du Kosovo Hashim Thaçi fixé sur son sort
    information fournie par AFP 16.09.2026 09:50 

    Un panel de juges internationaux rend mercredi à La Haye un verdict très attendu sur l'ex-président du Kosovo, Hashim Thaçi, et de trois autres responsables de haut rang de la guérilla kosovare des années 1990, inculpés de crimes de guerre. Les partisans des anciens ... Lire la suite

  • William Correia à Rio de Janeiro, au Brésil, le 3 septembre 2026 ( AFP / Pablo PORCIUNCULA )
    Face à la violence, le Brésil tenté à son tour par le modèle Bukele
    information fournie par AFP 16.09.2026 09:45 

    Exaspéré par les agressions dans le quartier de Copacabana, William Correia a formé un groupe de bénévoles pour patrouiller dans les rues de Rio de Janeiro et signaler les vols sur les réseaux sociaux. Il rêve que le Brésil adopte les méthodes de lutte contre la ... Lire la suite

  • des lingots et des pieces d'or (Crédits: Unsplash - Zlaťáky.cz)
    "L'or n'est pas une valeur refuge" (Pictet AM)
    information fournie par Zonebourse 16.09.2026 09:44 

    Banques centrales, investisseurs institutionnels et désormais particuliers : la ruée vers l'or continue de s'élargir. Mais pour Christopher Dembik, conseiller en stratégie d'investissement chez Pictet Asset Management, ce succès ne suffit pas à attribuer au métal ... Lire la suite

  • Les pêcheurs bloquent l'accès au dépôt de carburant de Frontignan, dans l'Hérault, le 16 septembre 2026 ( AFP / Gabriel BOUYS )
    Carburant: nouveau blocage d'un dépôt pétrolier dans l'Hérault par des pêcheurs
    information fournie par AFP 16.09.2026 09:37 

    Une centaine de pêcheurs ont bloqué mercredi matin l'accès à un dépôt pétrolier à Frontignan (Hérault), au troisième jour d'une mobilisation visant à interpeller le gouvernement sur la hausse du prix du carburant et la dégradation de leurs conditions de travail. ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
107,64 -0,77%
2CRSI
27,86 +4,74%
SOITEC
137,25 +11,59%
CAC 40
8 102,82 +0,16%
TOTALENERGIES
80,82 +0,41%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank