Des drones ukrainiens frappent 12 navires russes en mer Noire, dit Kyiv

Des drones ukrainiens ont frappé vendredi 12 navires russes en mer Noire, a déclaré le commandant de la force ukrainienne spécialisée dans les appareils sans équipage.
Robert Brovdi a précisé sur Telegram que les navires visés étaient neuf vraquiers, un pétrolier, un méthanier et un remorqueur.
Ces attaques portent à 159 le nombre de navires russes frappés en mer Noire et en mer d'Azov depuis le début du mois, a-t-il dit.
(Anna Pruchnicka, version française Bertrand Boucey, édité par Augustin Turpin)
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