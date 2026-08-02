Des drones ukrainiens font huit morts en Russie, selon les autorités locales

Des frappes de drones ukrainiens ont fait au moins huit morts en Russie dans le courant de la nuit et dimanche, touchant notamment un entrepôt appartenant à Wildberries, le plus grand distributeur en ligne du pays, ont indiqué les autorités locales russes.

Le ministère russe de la Défense a déclaré avoir abattu 635 drones ukrainiens au cours de la nuit.

Kyiv a notamment attaqué un entrepôt de Wildberries dans la région de Samara, à environ 800 km des positions militaires ukrainiennes les plus avancées, a déclaré le gouverneur de Samara, Vyacheslav Fedorishchev.

L'attaque n'a pas fait de victimes et l'incendie qui s'était déclaré était en train d'être maîtrisé, a-t-il ajouté.

Les forces de Kyiv mènent des frappes de plus en plus loin à l'intérieur du territoire russe, étendant leurs attaques à des cibles économiques et énergétiques dans l'espoir de compromettre la capacité de Moscou à mener sa guerre contre l'Ukraine, qui dure depuis plus de quatre ans.

Depuis le 18 juillet, l'Ukraine a attaqué une douzaine de sites de Wildberries afin de perturber les activités de cette entreprise, pilier de l'économie souvent décrite comme l'équivalent russe d'Amazon.

Une frappe sur un immeuble résidentiel dans la région voisine de Saratov a par ailleurs fait deux morts dans la ville d'Engels, a déclaré le gouverneur Roman Busargin. Des infrastructures civiles ont été endommagées tant à Engels que dans la ville de Saratov, a-t-il précisé.

L'armée ukrainienne a déclaré dimanche que ses forces avaient attaqué la raffinerie de Saratov et la base aérienne d'Engels, provoquant des incendies sur les deux sites de ces villes qu'elle cible régulièrement. L'armée a également fait état d'une frappe contre un dépôt de pétrole dans la région occidentale de Kalouga.

Trois personnes ont été tuées et deux autres blessées lors d'une attaque de drones dans la région russe d'Oudmourtie, a déclaré la gouverneure par intérim Olga Abramova.

Trois personnes ont également été tuées et cinq autres blessées lors de frappes ukrainiennes dans la région frontalière de Belgorod, a rapporté la cellule de crise locale.

Le gouverneur de la région russe du Bachkortostan, Radiy Khabirov, a déclaré que les unités de défense aérienne avaient repoussé une attaque massive de drones contre des installations industrielles.

L'un des drones a été abattu au-dessus de la zone industrielle de la capitale régionale Oufa et un incendie était en cours d'extinction, a-t-il précisé.

(Reportage Felix Light, avec Dan Peleschuk, version française Benjamin Mallet)