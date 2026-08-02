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Cyclisme/Tour de France Femmes-Lorena Wiebes fait coup double et remporte la 2e étape
information fournie par Reuters 02/08/2026 à 18:33
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Tour de France féminin

Tour de France féminin

La ‌cycliste néerlandaise Lorena Wiebes (Team SD Worx-Protime) a ​remporté dimanche à Genève, en Suisse, la deuxième étape du Tour des Femmes à ​l'arrivée d'un sprint massif.

Maillot jaune sur le dos, ​la Néerlandaise a encore ⁠une fois pris le meilleur sur ses ‌rivales, au lendemain de sa victoire samedi lors de l'ouverture de ​l'édition 2026.

Les ‌153 coureuses se sont élancées d'Aigle ⁠en Suisse, siège de l'Union cycliste internationale (UCI) pour rejoindre Genève lors d'une étape ⁠de 147,9 km ‌promise à la meilleure sprinteuse ⁠au monde, Lorena Wiebes.

Si la leader ‌du classement général a gagné facilement ⁠sur la ligne d'arrivée, son équipe ⁠s'est employée ‌pour revenir sur Riejanne Markus (Lidl-Trek), seule en ​tête pendant une ‌quarantaine de kilomètres et qui comptait encore 5 secondes d'avance ​sur le peloton sous la flamme rouge, au dernier kilomètre.

Mais Team ⁠SD Worx-Protime, sous l'impulsion d'une Lotte Kopecky impressionnante, a pu réduire l'écart, laissant tout le soin à sa sprinteuse de finir le travail.

(Reportage par Zhifan Liu, édité par ​Benjamin Mallet)

Sport
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