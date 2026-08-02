Cyclisme/Tour de France Femmes-Lorena Wiebes fait coup double et remporte la 2e étape

Tour de France féminin
La cycliste néerlandaise Lorena Wiebes (Team SD Worx-Protime) a remporté dimanche à Genève, en Suisse, la deuxième étape du Tour des Femmes à l'arrivée d'un sprint massif.
Maillot jaune sur le dos, la Néerlandaise a encore une fois pris le meilleur sur ses rivales, au lendemain de sa victoire samedi lors de l'ouverture de l'édition 2026.
Les 153 coureuses se sont élancées d'Aigle en Suisse, siège de l'Union cycliste internationale (UCI) pour rejoindre Genève lors d'une étape de 147,9 km promise à la meilleure sprinteuse au monde, Lorena Wiebes.
Si la leader du classement général a gagné facilement sur la ligne d'arrivée, son équipe s'est employée pour revenir sur Riejanne Markus (Lidl-Trek), seule en tête pendant une quarantaine de kilomètres et qui comptait encore 5 secondes d'avance sur le peloton sous la flamme rouge, au dernier kilomètre.
Mais Team SD Worx-Protime, sous l'impulsion d'une Lotte Kopecky impressionnante, a pu réduire l'écart, laissant tout le soin à sa sprinteuse de finir le travail.
(Reportage par Zhifan Liu, édité par Benjamin Mallet)
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