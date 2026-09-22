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Des données de phase II positives pour l'enicepatide de Roche
information fournie par Zonebourse 22/09/2026 à 08:37
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Roche annonce des résultats globaux positifs pour l'étude clinique de phase II CT-388-104, qui évalue l'enicepatide (CT-388), un agoniste expérimental des récepteurs GLP-1/GIP à prise hebdomadaire, chez des adultes atteints de diabète de type 2 (DT2) et présentant un surpoids ou une obésité.

L'étude a atteint ses deux critères d'évaluation principaux, l'enicepatide ayant permis, à 48 semaines, des réductions de la glycémie et du poids corporel cliniquement significatives et proportionnelles à la dose administrée, confortant ainsi son potentiel comme traitement du DT2 et de l'obésité, grâce à son action simultanée sur le contrôle de la glycémie et la perte de poids.

Chez les patients ayant reçu la dose la plus élevée, soit 24 mg, le taux d'HbA1c a diminué de 2,65 points de pourcentage, par rapport à un niveau initial de 8,1%. Dans ce groupe, 90% des patients ont atteint un taux d'HbA1c inférieur ou égal à 6,5% (seuil diagnostique pour le DT2), tandis que 62% ont atteint un niveau correspondant à une glycémie normale, avec un taux d'HbA1c inférieur à 5,7%.

De plus, les patients traités avec la dose de 24 mg ont également enregistré une perte de poids moyenne de 15,5%, sans signe de plateau à ce stade. Le profil de sécurité et de tolérance de l'enicepatide s'est révélé conforme à celui des autres traitements établis à base d'incrétines. Les effets indésirables les plus fréquents étaient principalement des troubles gastro-intestinaux légers à modérés.

Roche poursuit désormais le développement clinique de l'enicepatide à un stade avancé. Deux études de phase III consacrées à la gestion chronique du poids, ENITH-1 et ENITH-2, sont déjà en cours. Le laboratoire prévoit également de lancer au 1er semestre 2027 un programme de phase III consacré au contrôle glycémique ainsi que des essais évaluant les effets cardiovasculaires du traitement.

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