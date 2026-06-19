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Des dégradations chez KBW plombent UBS et Julius Bär
information fournie par Zonebourse 19/06/2026 à 14:12

UBS cède 1,3% vers 40,5 CHF et Julius Bär recule de 2% vers 65 CHF à Zurich, tous deux pénalisés par des propos défavorables de KBW (Keefe, Bruyette & Woods), qui dégrade ses opinions de "performance de marché" à "sous-performance" sur les titres des deux banques suisses.

"Des temps meilleurs s'annoncent pour UBS et Julius Bär, alors que les résultats réglementaires sont finalisés, que les restructurations pivotent vers la croissance et que les rachats d'actions s'intensifient", reconnaît l'intermédiaire financier dans sa note conjointe.

Cependant, KBW considère que les actions "commencent à atteindre le point d'inflexion et risquent de décevoir". Il voit en outre davantage de potentiel de progression chez d'autres noms de la banque européenne, ce qui l'amène à dégrader ses opinions sur les deux titres.

Concernant UBS, si le dossier s'améliore, les attentes ont considérablement augmenté ces derniers mois, ce qui expose au risque de déception, d'après le broker. "En supposant un ratio CET1 se dirigeant vers 17%, son multiple ajusté du capital commence à sembler tendu", estime-t-il.

Concernant Julius Bär, le dernier point d'activité a, selon KBW, "clairement indiqué qu'un retour de la croissance à court terme est peu probable". "Nous nous attendons à ce que les effets continus du nouveau cadre de conformité des risques, ainsi qu'un rythme lent des recrutements nets, continuent de peser sur les flux, limitant tout potentiel significatif de performance relative", poursuit-il.

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