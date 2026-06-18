Derichebourg rafle quatre marchés de collecte en Île-de-France

Derichebourg Environnement indique avoir remporté auprès de l'Établissement public territorial Boucle Nord de Seine quatre marchés de collecte de déchets ménagers. D'une durée de huit ans, ces contrats représentent un chiffre d'affaires pluriannuel de 74 MEUR.

Les prestations concernent la collecte des déchets ménagers en porte-à-porte des communes de Clichy-la-Garenne, Colombes, Gennevilliers et Villeneuve-la-Garenne, ainsi que la collecte des points d'apport volontaire sur l'ensemble du territoire de l'EPT Boucle Nord de Seine, soit plus de 462 000 habitants.

Derichebourg Environnement assurera la collecte de l'ensemble des flux de déchets : des ordures ménagères résiduelles aux emballages recyclables, en passant par le verre, les encombrants, les déchets d'équipements électriques et électroniques, les gravats, les dépôts sauvages et les déchets de marchés.

Le groupe mobilisera une trentaine de véhicules fonctionnant exclusivement à l'électricité ou au Bio-GNV, ce qui permettra de réduire fortement les émissions de CO? ainsi que les nuisances sonores. Près de 90 collaborateurs seront mobilisés pour assurer l'exploitation de ces marchés.

Cette nouvelle collaboration témoigne de la confiance accordée par les collectivités à Derichebourg Environnement pour les accompagner dans leurs ambitions en matière de qualité de service, de performance environnementale et d'innovation, estime le groupe de services à l'environnement.