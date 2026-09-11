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Derichebourg lève 800 millions d'euros
information fournie par Zonebourse 11/09/2026 à 08:53
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Le groupe dédié au recyclage des déchets, principalement métalliques, et aux services aux collectivités a annoncé le succès de son offre d'obligations vertes senior d'un montant total de 800 millions d'euros.

L'émission obligataire se décompose en deux tranches : une de 475 millions d'euros à échéance 2031, émise au taux annuel de 5,375% et une autre de 325 millions d'euros à échéance 2033, à un taux de 5,875%.

Le produit brut de cette levée de fonds est destiné à plusieurs opérations financières majeures. Le remboursement des montants tirés sur le crédit-relais lié à l'acquisition par Derichebourg Environnement de 100% de Scholz Holding GmbH et de 80% de Scholz Recycling GmbH. Le remboursement anticipé de l'emprunt obligataire senior de 300 millions d'euros à 2,25% venant à échéance en 2028, ainsi que du solde du prêt à terme issu du crédit syndiqué de mars 2020. Enfin, le montant levé permettra également la couverture des frais, les coûts et intérêts liés au refinancement et à l'acquisition, ainsi que le financement des besoins généraux de l'entreprise.

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DERICHEBOURG
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